تعابیر زیبای تولیت آستان مقدس حسینی حین اقامۀ نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی، تولیت شرعی آستان مقدس حسینی، در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید امت در حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با قرائت دعایی سرشار از مضامین جهاد، شهادت و دفاع از مظلومان، از مقام والای حضرت آیت‌الله شهید خامنه‌ای تجلیل کرد.

این مراسم در فضای معنوی حرم مطهر سیدالشهدا(ع)، با حضور گستردۀ مردم، جمعی از زائران و خادمان آستان حسینی برگزار شد. در جریان نماز، شیخ کربلایی با اشاره به فداکاری‌های این شهید در مسیر دفاع از دین و حمایت از ستمدیدگان، از خداوند متعال خواست وی را در زمره شهدا و بندگان صالح خود قرار دهد.

تولیت شرعی آستان مقدس حسینی در بخشی از دعای خود گفت: «اللهم انه بذل مهجته فی سبیل اعلاء دینک والدفاع عن المظلومین من عبادک، اللهم انه نزل بک شهیدا مضرجا بدمائه مقبلا غیر مدبر اللهم فتقبله واحشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده عمن یتبرأ منه ویبغضه.»

برگردان مضامینی از این دعا بدین شرح است:

اللهم انه بذل مهجته فی سبیل اعلاء دینک والدفاع عن المظلومین من عبادک . خدایا، او خون دلش را در راه سربلندی دینت، و دفاع از بندگان مظلومت تقدیم کرد.

اللهم انه نزل بک شهیدا مضرجا بدمائه مقبلا غیر مدبر. خدایا، او در راه تو در حالی که غرق در خونش شد به شهادت رسید، او حاضر درصحنه بود و پشت به آن نکرد.

اللهم فتقبله واحشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده عمن یتبرأ منه ویبغضه. خدایا، او را بپذیر، واو را با کسی که ولایتش را پذیرفته ودوستش دارد محشورش کن، واز کسی که از او بیزار است ودشمنش دارد دورش کن.

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