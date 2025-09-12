دو منبع عراقی: آزادی الیزابت تسورکوف بدون معامله یا توافق انجام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع نزدیک به دولت عراق گزارش داد که آزادی «الیزابت تسورکوف» پژوهشگر اسرائیلی-روسی، در نتیجه فشارهایی بر گروه رباینده و نه در قالب هیچ توافق یا معامله‌ای، صورت گرفته است.

یکی از این منابع گفت: گروه رباینده بدون هیچ چشمداشتی او را آزاد کرد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت. منبع دوم نیز تأکید کرد که آزادی تسورکوف شامل هیچ‌گونه پرداخت مالی یا تبادل زندانیان نبوده است.

دولت عراق پیش‌تر، افرادی را که تسورکوف را در بازداشت داشتند، خارج از قانون توصیف کرده بود. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کتائب حزب‌الله عراق، مسئول آزادی او بوده است.

کتائب حزب‌الله پیش‌تر تلویحاً اعلام کرده بود که در این پرونده دست نداشته است. با این حال، منبعی در داخل این گروه به خبرگزاری فرانسه گفت که آزادی الیزابت تسورکوف با هدف جلوگیری از درگیری و بحران در عراق، انجام شده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که ممکن است آزادی تسورکوف بخشی از معامله‌ای برای تبادل او با اسرای حزب‌الله لبنان در اسرائیل باشد. اما یک مقام بلندپایه لبنانی هرگونه اطلاعی از چنین ترتیباتی را رد کرد.

تا زمان انتشار این گزارش، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل هیچ اظهارنظری درباره اینکه آزادی تسورکوف نتیجه توافق یا تفاهمی پشت‌پرده بوده یا نبوده، نکرده است.

تسورکوف با گذرنامه روسی با ادعای انجام پژوهش دانشگاهی برای رساله دکتری خود در دانشگاه پرینستون آمریکا به عراق سفر کرده بود؛ سفری که نخستین حضور او در این کشور محسوب نمی‌شد.

