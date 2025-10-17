به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دیوید آدلر» فعال و شخصیت دانشگاهی آمریکایی و هماهنگ‌کننده‌ کل اتحادیه بین‌المللی ترقی خواه، جزئیات بازداشت و شکنجه‌ خود در زندان‌های رژیم اسرائیل را پس از شرکت خود در «ناوگان دریایی جهانی صمود» که اخیراً برای شکستن محاصره‌ نوار غزه به این منطقه عازم شده بود، فاش کرد.

آدلر تجربه بازداشت خود را «سفری به گوانتاناموی اسرائیل» توصیف و به میزان موارد نقض حقوق اساسی و اولیه خود و همراهانش از سوی نظامیان اشغالگر اسرائیل اشاره کرد.

آدلر در شهادت خود گفت: «اسرائیل به چشمان جهان نگاه کرد و گفت که ما به حقوق شما اهمیتی نمی‌دهیم. آنها ما را برهنه کردند، به ما دستبند زدند و ما را در داخل گوانتاناموی اسرائیل ربودند.»

این شخصیت دانشگاهی آمریکایی روایت کرد که نیروهای رژیم اسرائیل هنگام نزدیک شدن کشتی آنها به آب‌های فلسطین به آن حمله کرده و آنها را با خشونت بازداشت و به زندان «کتسیعوت» در صحرای نقب، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های رژیم اسرائیل، بردند. او گفت: «ما پنج روز بدون آب و غذا آنجا ماندیم. نه وکیلی دیدیم و نه با خانواده‌هایمان صحبت کردیم. این مکان خود یک مکانیزم تحقیر کننده کامل بود.»

آدلر که با شبکه الجزیره گفت وگو می کرد، افزود که وقتی نظامیان رژیم اسرائیل فهمیدند که او یهودی است، رفتارشان با او بدتر شد. آدلر گفت: «آنها مرا به خیانت و تروریسم متهم کردند چون من در مقابل اشغالگری ایستادم. اسرائیل دهه‌هاست که تلاش می‌کند تعریف هویت یهودی را به انحصار خود درآورد، اما امروز ماهیت واقعی خود را آشکار می‌کند.»

این شخصیت دانشگاهی آمریکاییی افزود که دیگر نمی‌تواند در برابر جنایاتی که به نام یهودیان در غزه انجام می‌شود سکوت کند. او تأکید کرد: «به عنوان یک یهودی آمریکایی، دیگر نمی‌توانم تحمل کنم که جنایاتی علیه فلسطینی‌ها به نام من و با پول مالیات من انجام شود.»

آدلر با شور و اشتیاق درباره دوران کودکی‌ خود در کالیفرنیا صحبت می‌کند، جایی که با این ایده (جعلی) بزرگ شده که «اسرائیل سرزمین همه یهودیان» است، اما امروز او این روایت را رد می‌کند.

او افزود: «من در آمریکا در امنیت و شادی بزرگ شدم و نمی‌فهمیدم چرا باید ملت دیگری را از سرزمینشان بیرون کنم. پروژه‌ای برای شستشوی مغزی ما و پیوند دادن هویت ما به یهودی بودن اسرائیل وجود داشت، اما آن توهم اکنون در حال فروپاشی است.»

او به تناقض بین حق «یک یهودی که از برزیل یا آمریکا می‌آید تا تابعیت اسرائیل را بگیرد» و انکار حق یک فلسطینی که از زمان نکبت کلید خانه‌اش را نگه داشته است تا به سرزمینش بازگردد، اشاره کرد و درباره دوره بازداشت خود در زندان رژیم اسرائیل گفت: دولت آمریکا مستقیماً مسئول سکوتش در دوران بازداشت من است. «دولت آمریکا با ما خصمانه رفتار کرد. مایک هاکبی، سفیر انجیلی آمریکا، به ما حمله کرد و من را ابزار دست حماس توصیف کرد و آنچه اسرائیل با ما کرد را قبل از وقوع توجیه کرد.»

آدلر تأکید کرد که همبستگی با غزه دیگر یک مسئله محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک مسئله بشردوستانه جهانی است.

وی با قاطعیت تمام گفت: «فلسطین آزاد خواهد شد. من هرگز به اندازه امروز به این موضوع ایمان راسخ نداشته ام».

