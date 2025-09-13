فعال شدن پدافند هوایی در مدینه منوره

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان شبکههای اجتماعی از فعال شدن پدافند هوایی عربستان برای رهگیری یک شیء ناشناس در آسمان شهر مدینه منوره و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند.
به گزارش روسیا الیوم، در تصاویری که در سطح گسترده منتشر شده است، وقوع انفجار در آسمان شب و انتشار پرتوهای نور مشاهده شد که شبیه به عملکرد سامانههای پدافند هوایی هنگام رهگیری پرتابهها در آسمان است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی این انفجار را ناشی از رهگیری موشکی دانستند که انصارالله یمن به سوی اسرائیل شلیک کرده بود.
تاکنون مقامات عربستانی به این رویداد واکنش نشان ندادهاند.
صبح امروز ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد شلیک موشک از یمن به سوی اسرائیل را رصد کرده است و سامانههای پدافند هوایی برای رهگیری آن تلاش میکنند.
شب گذشته نیز سخنگوی نظامی انصارالله یمن از هدف قرار گرفتن دو موضع نظامی اسرائیل در النقب و ایلات خبر داده بود ولی به جزئیات درباره نوع تجهیزات استفاده شده در این حمله اشاره نکرد.
