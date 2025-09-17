به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوسف الحاضری» کارشناس یمنی عملیات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی علیه بندر الحدیده را «تمام‌شده پیش از آغاز» توصیف کرد.

او به رادیو اسپوتنیک گفت رژیم اشغالگر بار دیگر از توان نظامی یمن شگفت‌زده شد؛ چراکه سامانه‌های پدافند هوایی یمن موفق شدند جنگنده‌های صهیونیستی را از هدف‌گیری مناطق غیرنظامی در صنعاء و استان‌های دیگر بازدارند و این جنگنده‌ها نهایتاً بمب‌های خود را در اطراف یمن، از جمله بندر الحدیده، فروریختند.

وی با تأکید بر ماهیت غیرنظامی بندر الحدیده، گفت این بندر به همه یمنی‌ها خدمت می‌کند و تبلیغات درباره اینکه بندر متعلق به انصارالله است، گمراه‌کننده است.

الحاضری افزود: «اسرائیل هیچ‌گاه انباری نظامی را در یمن هدف قرار نداده و معمولاً به تأسیسات نفتی حمله می‌کند تا برتری رسانه‌ای و پیام‌های داخلی ارسال کند.»

او همچنین تاکید کرد حملات تلافی‌جویانه یمن علیه اسرائیل «نمادین نیست» و پیش‌تر به فلج‌شدن فرودگاه بن‌گوریون، کاهش گردشگری و خسارت‌های اقتصادی منجر شده است.

به گفته او، «بانک اهداف یمن در داخل اسرائیل گسترده است و ضربات آینده می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر باشد».

رژیم صهیونیستی دیروز سه‌شنبه شنبه در اقدام تجاوزکارانه جدید خود، بندر الحدیده یمن را هدف حمله هوایی قرار داد.

سخنگوی دولت وابسته به انصارالله هم در واکنش به این حمله تأکید کرد پاسخ یمن در راه است و دشمن باید منتظرش باشد.

