به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پیامی به مناسبت روز جهانی دموکراسی تاکید کرد: در حالی که جهان مشغول جشن گرفتن دموکراسی است، جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل، وقایع غزه در خاورمیانه، ظلم‌های مستمر در کرانه باختری و اقدامات هند در جنوب آسیا را که نقض حقوق اولیه بشر است، نادیده گرفته‌اند.

وی ابراز تأسف کرد که چنین بی‌عدالتی‌هایی نادیده گرفته می‌شوند و افزود دموکراسی رایج در جهان مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است که با وجود داشتن برخی عناصر مثبت که امکان اصلاح آنها وجود دارد، به‌طور کامل به خدمت مردم در نمی‌آید.

این عالم شیعه پاکستان ادامه داد که اصل بنیادین دموکراسی «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» است، اما در پاکستان و چند کشور دیگر، این مفهوم بیشتر به صورت نظری و روی کاغذ باقی مانده است. تا امروز، انتخابات عمومی در کشور همچنان با علامت سؤال مواجه است. در نام دموکراسی، حفظ منافع انجام شده، اما حقوق مردم، آزادی بیان و شفافیت انتخابات هنوز حل نشده باقی مانده است.

ساجد نقوی تأکید کرد که هدف از برگزاری روز جهانی دموکراسی، که از سال ۲۰۰۸ آغاز شده، حمایت و ترویج دموکراسی در سراسر جهان است. اما واقعیت این است که اغلب اوقات، به دلیل منافع، به جای دموکراسی‌ها از دیکتاتوری‌ها حمایت شده است.

وی با ابراز تأسف درباره وضعیت دموکراسی در پاکستان گفت که در این کشور، احترام به قانون اساسی، اجرای قانون، اولویت پارلمان و احترام به آرای مردم دیده نمی‌شود و انتخابات همیشه با سوالات شفافیت همراه بوده‌اند. تا زمانی که حفاظت از آرای مردم تضمین نشود، دموکراسی نمی‌تواند شکوفا شود.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پایان تأکید کرد که هدف واقعی دموکراسی خدمت به مردم و احترام به نظر آنهاست. اسلام نیز بر حکومت بر اساس مشورت و توافق متقابل تاکید دارد. نیاز فوری زمان، احترام به آرای مردم است تا پاکستان بتواند در صف کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

