سنگ بنای یک کلینیک درمانی در روستای جنگلک غزنی افغانستان گذاشته شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنگ بنای یک کلینیک درمانی در روستای جنگلک شهرستان قره باغ استان غزنی افغانستان روز سه شنبه (۲۵ شهریور) با حضور مسئولین محلی، مردم و خیرین گذاشته شد.

این پروژه که به مبلغ ۱۱ میلیون افغانی برآورد هزینه شده است قرار است با کمک‌های مردمی و خیرین داخل و خارج از افغانستان انجام شود.

مسئولین محلی که در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه حضور داشتند با تأیید مردمی بودن هزینه‌های ساخت این پروژه، هدف از ایجاد آن را رفع نیازهای درمانی و بهداشتی مردم منطقه عنوان کردند.

روستای جنگلک از مناطق شیعه‌نشین استان غزنی افغانستان است که مانند سایر مناطق شیعه‌نشین از حمایت‌های دولتی کمتری برخوردار است.