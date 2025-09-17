به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت اسلامی بحرین تأکید کرد که پنج سال از «توافقنامه ننگ و خائنانه» که رژیم بحرین با رژیم صهیونیستی امضا کرد، گذشته است.
وی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافقنامه عادیسازی، توافقی بود که ملت آزاده بحرین از همان لحظه نخست آن را رد کرد و با صدایی رسا اعلام نمود: فلسطین مساله ماست، قدس پایتخت ماست و جایی برای عادیسازی در وجدان ما وجود ندارد.
شیخ الدیهی توضیح داد این توافقنامه سیاه در زمانی امضا شد که ملت فلسطین و مقاومت قهرمان آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری، حمایت و پشتیبانی بودند؛ بنابراین این اقدام خیانتی بزرگ به آرمانهای امت و خنجری از پشت بر آن بود.
وی پرسید: رژیم و عادیسازان چه چیزی جز سرخوردگی به دست آوردند؟ رژیم غاصب تنها در تکبر و جنایت خود افزود و امروز با بمباران کشور قطر، گستاخانه به همه نظامهای عادیساز پیام داد که عادیسازی نه شما را از آتش او در امان نگه میدارد و نه شما را از خواری و ذلتی که با امضای توافقنامه ننگ به آن دچار شدید، میرهاند.
وی در پایان افزود: تاریخ خواهد نوشت که ملتها با فلسطین ماندند، اما نظامهای عادیساز لکه ننگی خواهند بود که هرگز پاک نخواهد شد.
