به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از انتشار گزارش یک کمیته وابسته به سازمان ملل متحد که در آن رژیم صهیونیستی به علت نسل کشی در غزه محکوم شده است، مایکل هیگینز رئیس جمهور ایرلند خواستار اخراج اسرائیل و حامیان تسلیحاتی آن از سازمان ملل متحد شد.

به گزارش روسیا الیوم، هیگینز پس از انتشار این گزارش به خبرنگاران گفت، به نظر من این سند بسیار مهم است به ویژه که رئیس این کمیته، همان کسی است که رئیس کارگروه تحقیق درباره کشتار در رواندا بوده است. این گزارش به روشنی نشان می‌دهد چهار اقدامی که در کنوانسیون سال ۱۹۴۸ به عنوان نسل کشی شناخته شده، در غزه اجرا شده است.

رئیس جمهور ایرلند با اشاره به آمار بالای زنان و کودکان کشته شده در جنگ غزه، از موضع اتحادیه اروپا در خصوص بحران غزه انتقاد کرد و گفت، به نظر من اتحادیه اروپا برای آن که بتواند اتحادیه‌ای واقعی باشد با مشکل جدی رو به رو است و برخی اعضای قدرتمند این اتحادیه در برابر تصاویر کودکان لاغر غزه که قربانی فاجعه انسانی شده‌اند، سکوت کرده‌اند.

هیگینز افزود، این گزارش نشان می‌دهد ۹۰ درصد خانه‌های غزه تخریب شده و موسسات آموزشی و مراکز بهداشتی نابود شده‌اند. وی از جامعه بین‌المللی خواست اسرائیل را برای متوقف کردن این کشتار و پایان دادن به قتل غیرنظامیان زیر فشار قرار دهد.

