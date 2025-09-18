به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عفو بینالملل امروز پنجشنبه با صدور بیانهای اعلام کرد: ۱۵ شرکت در جهان در نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل مشارکت دارند و آن را قادر به ارتکاب نسلکشی در غزه میکنند.
در بیانیه صادره از سوی عفو بینالملل در این خصوص آمده است: ما خواستار پایان دادن به هرگونه تجارت و سرمایهگذاری با شرکتهای حامی نسلکشی در غزه و تضمین پایبندی آنها به تحریمها هستیم.
بیانیه عفو بینالملل در این باره اضافه میکند: از همه کشورها میخواهیم که فوراً فروش هرگونه سلاح، تجهیزات نظامی و خدمات به اسرائیل را متوقف کنند. سود بردن کشورها و شرکتها از خون و رنج فلسطینیان غیرقابل قبول است.
