استعفای وزیران هلند و بحران مشروعیت اسرائیل در اروپا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، برای استعفا پس از شکست طرح تحریم اسرائیل، به سرعت به موجی از کنارهگیریهای دستهجمعی در کابینه موقت این کشور منجر شد. ۹ وزیر و مقام ارشد دولتی که همگی وابسته به حزب «اناسسی» (قرارداد اجتماعی جدید) بودند، در حمایت از موضع ضد اشغالگری او دولت را ترک کردند. این اقدام نهتنها دولت ائتلافی را در شرایط شکننده قرار داد، بلکه نشان داد که اسرائیل به یک عامل جدی اختلاف در سیاست داخلی کشورهای اروپایی بدل شده است.
پیام اخلاقی به جهان؛ از لاهه تا غزه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بلافاصله استعفای وزیر خارجه هلند و همراهانش را ستود و آن را اقدامی «شجاعانه و اخلاقی» دانست.
این واکنش تأکید داشت که اقدام وزرای هلندی بازتابی از پایبندی به ارزشهای انسانی و اصول حقوق بینالملل است. استعفاهای اخیر نشان میدهد که حتی در قلب اروپا، جایی که برخی دولتها تحت فشار لابی صهیونیستی حاضر به مقابله با اسرائیل نیستند، هنوز وجدانهای بیدار توان اثرگذاری و ارسال پیام جهانی دارند.
این رخداد یک نماد مهم است: سیاستهای نسلکشی و گرسنگی در غزه نمیتواند برای همیشه با سکوت سیاسی پوشانده شود. مشروعیت بینالمللی اسرائیل در تنگنا استعفای دستهجمعی وزرای هلندی در ادامه مواضع پیشین این کشور علیه سیاستهای صهیونیستی است. پیشتر، دولت هلند وزرای افراطی کابینه نتانیاهو مانند بنگویر و اسموتریچ را «اشخاص نامطلوب» معرفی کرده و همراه با ۲۱ کشور اروپایی شهرکسازی در کرانه باختری را «مغایر حقوق بینالملل» دانسته بود.
اکنون این استعفاها بعدی عملی و سیاسی به مخالفتها داده است. چنین اقداماتی میتواند در بلندمدت مشروعیت بینالمللی اسرائیل را بیش از پیش تضعیف کند و زمینهساز فشارهای هماهنگتری از سوی اروپا شود. پیامدهای راهبردی برای آینده اروپا و فلسطین هرچند استعفاهای اخیر به فروپاشی دولت موقت هلند انجامیده، اما تأثیر آن فراتر از سیاست داخلی است.
این رخداد، پیامی آشکار به اتحادیه اروپا فرستاده است: بیعملی در برابر جنایات اسرائیل، هزینههای سیاسی و اخلاقی سنگینی در پی خواهد داشت. از این منظر، بحران هلند میتواند نقطه عطفی در تغییر رویکرد اروپا نسبت به مسئله فلسطین باشد. اگرچه هنوز کشورهای اروپایی بر سر اعمال تحریمهای هماهنگ علیه اسرائیل به اجماع نرسیدهاند، اما ابتکار عمل وزرای هلندی ممکن است موجی از فشارهای مدنی و سیاسی در دیگر کشورها ایجاد کند. به همین دلیل، استعفای ولدکمپ و همکارانش را میتوان بهعنوان یک هشدار جدی برای تلآویو و همپیمانانش در غرب دانست.
