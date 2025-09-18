به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کرد: امروز کاملاً آشکار شده که اسرائیل تنها ابزار است و عامل اصلی نسلکشی و جنایات ضدانسانی در غزه همان نظام استکباری است.
وی افزود: هنوز جوهر بیانیه اجلاس سران عرب و اسلامی خشک نشده بود که صهیونیستهای اشغالگر قیامتی در غزه برپا کردند و متأسفانه انسانیت در حال جان دادن است و کسی به فریاد مظلومان نمیرسد.
نقوی با اشاره به حمله اسرائیل به قطر گفت: انتظار میرفت اجلاس سران اسلامی تصمیمات شجاعانه و عملی اتخاذ کند تا حداقل بخشی از ظلم و جنایت علیه فلسطینیان متوقف شود و گامی برای احیای عظمت امت اسلامی برداشته شود، اما تنها یک بیانیه صادر شد که هیچ اثر بازدارندهای نداشت.
وی همچنین با اشاره به حرکت کاروان امدادی «الصمود» که متشکل از حدود ۷۰ کشتی و ناوچه از اسپانیا و با همراهی نمایندگان حقوق بشری ۴۴ کشور به سوی غزه روانه است، اظهار داشت: این کاروان امیدی تازه، بارقهای از انسانیت، نوری در تاریکی و چراغی در فضای درندگی و وحشت، برای بشریت میدرخشد.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان ادامه داد: هرچند این کمکها بهتنهایی کافی نیست، اما میتواند همچون نخستین قطره باران تأثیرگذار باشد. اکنون بر جهان اسلام و جامعه بشری واجب است که برای رساندن این کاروان امداد به مقصد، هرگونه حمایت و تأمین امنیت لازم را فراهم کنند تا اندکی از آلام مردم مظلوم غزه کاسته شود.
