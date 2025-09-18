فراخوان حماس برای روزهای خشم جهانی علیه اشغالگران و گسترش حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس فلسطین امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای برای گسترش و تشدید جنبش‌های جهانی در حمایت از غزه فراخوان داد.

حماس در این بیانیه اعلام کرد که ما خواستار ادامه و تشدید جنبش جهانی در همبستگی با غزه در محکومیت تجاوزات اشغالگران و جنایات نسل کشی و گرسنگی علیه بیش از ۲ میلیون نفر در نوار غزه و همچنین در پاسخ به تشدید جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی که با تخریب برج‌ها و ساختمان‌ها در شهر غزه، بمباران شبانه روزی آن و آوارگی اجباری مردم نمایان می‌شود، هستیم.

در بیانیه حماس آمده است: بگذارید روز جمعه، شنبه و یکشنبه آینده یعنی ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ شهریور ماه برابر با ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سپتامبر، روزهای راهپیمایی‌های خشم علیه اشغالگران و حامیانشان، فریادی در برابر سکوت و ناتوانی بین‌المللی و صدایی واحد برای توقف تجاوزات، باز کردن گذرگاه‌ها و شکستن محاصره باشد.

این جنبش تاکید کرد، ما از وجدان‌های بیدار و همه آزادگان در سراسر جهان می‌خواهیم که:

-اول، بسیج مردمی را از طریق راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها در شهرها و پایتخت‌های سراسر جهان در رد و محکومیت تجاوزات، جنایات نسل کشی و آوارگی اجباری در همبستگی با مردم فلسطین و خشم ضد حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر و همدستی بین‌المللی با این رژیم تشدید کنند.

-دوم، به طور فعال در راهپیمایی‌های خشم مقابل سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا و نیز سفارتخانه‌های کشورهای حامی رژیم اشغالگر شرکت کنند تا جنایات نسل کشی و گرسنگی این رژیم علیه غیرنظامیان در نوار غزه را افشا سازند و از حقوق این مردم برای آزادی و استقلال دفاع کنند.

-سوم، ابزارهای فشار عمومی، دانشجویی، اتحادیه‌ای و پارلمانی را برای توقف نسل کشی و آوارگی اجباری ساکنان غزه فعال کنند و خواستار باز شدن گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های بشردوستانه فوری به این باریکه شوند.

-چهارم، همه ابزارها را برای حمایت از ناوگان جهانی الصمود که به سمت غزه می‌رود بسیج کنند، از نقش بشردوستانه این کاروان قدردانی کنند، از این کاروان تا رسیدن به نوار غزه محافظت نمایند و به اشغالگران در مورد هرگونه هدف قرار دادن آن هشدار دهند.

-روزهای آینده باید مرحله جدیدی از تشدید مداوم جنبش جهانی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی، صدای رسای جهانی علیه کشتار، بمباران ،نسل کشی و گرسنگی، آوارگی اجباری، تخریب برج‌ها و ساختمان‌ها در غزه و بمباران وحشیانه مداوم باشد. بیایید تلاش‌های خود را تا توقف تجاوزات، لغو محاصره و بازگشایی گذرگاه‌های غزه متحد کنیم.

