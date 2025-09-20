به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور فرانسه به شهرداران هشدار داد که از برافراشتن پرچم فلسطین در ساختمان‌های شهرداری خودداری کنند.

بر اساس اعلام روزنامه "لو فیگارو"، وزارت کشور در یک اطلاعیه‌ی رسمی که خبرگزاری فرانسه (AFP) نیز به آن دست یافته، تأکید کرده است که «اصل بی‌طرفی خدمات عمومی مانع از چنین نمایش‌هایی می‌شود» و از شهرداران خواسته است هرگونه تصمیم برای برافراشتن پرچم فلسطین را به دادگاه اداری ارجاع دهند.

در این اطلاعیه همچنین از شهرداران خواسته شده با چنین اقداماتی مخالفت کنند و در صورت تصمیم به برافراشتن پرچم فلسطین، موضوع را به مراجع قضایی اداری بسپارند.

این هشدار پس از آن صادر شده که اولیویه فور دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، از شهرداری‌ها خواسته بود در روز شناسایی رسمی کشور فلسطین، پرچم این کشور را در ساختمان‌های شهرداری برافراشته کنند.

