به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنانی که عصر امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ صورت گرفت، با تشریح ابعاد فاجعه انسانی در غزه، رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش را به برنامهریزی برای نسلکشی و گرسنگیدادن مردم فلسطین متهم کرد. وی همچنین از توسعه توان موشکی یمن و عملیاتهای اخیر علیه مواضع صهیونیستی خبر داد.
الحوثی، با لحنی قاطع، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را مصداق بارز نسلکشی خواند و تصریح کرد: دشمن اسرائیلی هر هفته با تمام ابزارهای نسلکشی، کشتار و اعمال سیاست گرسنگی دادن، ملت فلسطین در غزه را هدف قرار میدهد.
فاجعه غزه: کشتار، گرسنگی و همدستی آمریکا
الحوثی با اشاره به جنایات «بسیار فجیع و وحشیانه» در هدف قرار دادن بیمارستانها، آمریکا را «شریک هدف نابودی» دانست و با محکوم کردن «بیتوجهی کامل به جان انسانها و نقض همه مقدسات»، واشنگتن را به دلیل حمایت از تلآویو و «تلههای مرگ مداوم» علیه فلسطینیان، مسئول دانست.
رهبر انصارالله تاکید کرد که رژیم صهیونیستی عمداً با روشهای نسلکشی و گرسنگی دادن، مردم غزه را هدف قرار میدهد تا «بیشترین تعداد ممکن از غیرنظامیان را نابود کند.»
وی این جنایات را «انعکاس وحشیگری و یک ایدئولوژی تاریک» دانست که «بدون هیچ محدودیتی» غیرنظامیان را میکشند و «تمام ارزشهای انسانی را نقض میکنند..»
ورشکستگی اخلاقی جامعه جهانی و سیاست گرسنگی عمدی
سید عبدالملک الحوثی با انتقاد شدید از جامعه بینالمللی، اظهار داشت: «جامعه بینالمللی به استبداد و جنایت اسرائیل شهادت میدهد، در حالی که کابینه اشغالگر همچنان بدون احترام به آموزههای الهی یا حقوق بشر، جان مردم را به خطر میاندازد. آنچه اسرائیل انجام میدهد، انحراف از طبیعت و فطرت انسان و یک ورشکستگی کامل انسانی و اخلاقی است.
وی به ویژه به «نابودی از طریق گرسنگی» اشاره کرد و آن را «جنایتی واقعاً وحشتناک» خواند که «اولین از نوع خود در منطقه و حتی در سطح جهان است.»
رهبر انصارالله فاش ساخت که «دشمن اسرائیلی ۹۸ درصد از کل تأسیسات کشاورزی را نابود کرده، بخش کشاورزی را مختل و مانع از دستیابی مردم غزه به معیشت ضروری خود شده است.»
وی افزود: صهیونیستها پس از نابودی کشاورزی، مانع ورود کالا و سپس کمکها به غزه شدهاند و حتی مقداری از آنها را میسوزاند یا تا فاسد شدن نگه میدارند.
غرب، حامی اصلی خشونت و بیتفاوتی جهان اسلام
الحوثی با انتقاد از کشورهای غربی، گفت: «هر کس به آنچه غرب به دشمن اسرائیلی ارائه میدهد، فکر کند، متوجه خواهد شد که غرب بزرگترین حامی دشمن وحشی اسرائیلی است.»
او تصریح کرد: «بسیاری از کشورهای اروپایی هیچ گام موثری برای فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف جنایاتش برنداشتند.»
وی همچنین «جهان اسلام، دولتها، رهبران و نخبگان آن» را دارای «مسئولیت انسانی، اخلاقی و مذهبی» دانست و گفت: «امت عربی خود را در مقابل جنایات مسجدالاقصی به نفهمی میزنند.»
مسجدالاقصی، طرح «کریدور داوود» و تهدیدهای منطقهای
رهبر انصارالله یمن درباره تحولات منطقه تاکید کرد که «بنا کردن هیکل روی مسجد الاقصی اساس کار صهیونیستها است اما هر چقدر زیر مسجد را حفاری کنند نشانهای از اینکه هیکل در آنجا بوده پیدا نخواهند کرد.»
وی هشدار داد که «دشمن با همکاری آمریکاییها هر روز با هدف نابودی فلسطینیان، تلههای مرگ میگستراند» و «به ارتکاب جنایت قرن و رسوایی عصر حاضر ادامه میدهد، زیرا از سوی برخی رژیمهای عربی اطمینان خاطر یافته بلکه از سوی آنها تشویق، پشتیبانی و حمایت هم میشود.»
الحوثی همچنین به وضعیت سوریه اشاره کرد و هشدار داد: “روزی می آید که سوری ها مجبورند با بیشترین پول، آب را از کشورها بخرند.” وی افزود: “اسرائیل در سوریه اینقدر جولان داد تا اینکه به دمشق رسید. در حال حاضر مساحت بزرگی از سوریه تحت اشغال «اسرائیل» است که آن را «کریدور داوود» می نامد.”
توسعه توان موشکی یمن و عملیاتهای پشیمانکننده
رهبر انصارالله با ابراز خرسندی، از ادامه “عملیات جبهه یمن علیه دشمن اسرائیلی این هفته با موشکها و پهپادهای مافوق صوت در «یافا» و «اشکلون» واقع در فلسطین اشغالی” خبر داد. وی تاکید کرد که “نیروهای موشکی خبر خوب ساخت کلاهکهای خوشهای برای موشکهای «فلسطین ۲» را به ما دادند که به عنوان یک دستاورد کیفی دشمنان صهیونیستی را نگران کرد.” وی تصریح کرد که این کلاهکها “به چندین کلاهک تقسیم میشوند و این یک دستاورد کیفی بسیار مهم است که دشمنان صهیونیستی را وحشتزده کرده است.”
الحوثی از نتایج این عملیاتها سخن گفت: “هنگام عملیات، آژیرهای حمله هوایی در بیش از ۲۰۰ نقطه به صدا درآمد، میلیونها صهیونیست به پناهگاهها هجوم بردند. پروازهای فرودگاه «لود» به حالت تعلیق درآمد و مسافران فرار کردند.” او بار دیگر تاکید کرد: “تجاوز اسرائیل به کشور ما یک اقدام شکستخورده است. هدف قرار دادن ایستگاه شرکت نفت و نیروگاهها یک تجاوزگری نافرجام است.” وی در پایان خاطرنشان کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن تأسیسات عمومی یمن، به مردم اعلام میکند: “من همه شما را هدف قرار میدهم.” و برای اسرائیل “شهروند غیرنظامی و نظامی هیچ تفاوتی ندارد.”
