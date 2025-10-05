حقوق مردم، مرز حریم خداوند

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)ـابنا: حدیث امام صادق (ع) که می‌فرماید: «کسی که حق مؤمنی را حبس کند، خداوند در قیامت او را پانصد سال بر پاهایش نگه می‌دارد تا آنجا که از عرق او دره‌هایی جاری می‌شود، سپس به جهنم فرستاده می‌شود»، تصویر هولناکی از عاقبت این عمل را نشان می‌دهد. اما این «حق» چیست و چرا چنین مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است؟



مفهوم «حق مؤمن» در قرآن و روایات



الف) ابعاد حق مؤمن



«حق مؤمن» می‌تواند شامل موارد متعددی باشد که در آیات قرآن و روایات به آنها اشاره شده است:



1. حقوق مالی: مانند عدم پرداخت زکات، خمس، دین، مزد کارگر، یا هر مالی که به دیگری تعلق دارد.

· قرآن می‌فرماید: «وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(۱): «و کسانی که در اموالشان حقی معین برای نیازمند و محروم است.»

· همچنین در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: «وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ»(۲) : «و حق آن را روز درو پرداخت کنید.»

2. حقوق غیرمالی: مانند غیبت، تهمت، تجسس، عدم رعایت حرمت و آبروی مؤمن.

· قرآن کریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا»(3) : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که برخی از گمان‌ها گناه است و جاسوسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند.»

3. حقوق اجتماعی و معنوی: مانند عدم ادای حق مشورت، حق همسایه، حق برادر دینی و نصرت مؤمن.

· پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «مؤمن بر مؤمن هفت حق دارد...» که شامل سلام کردن، عیادت از بیمار، تشییع جنازه، پذیرفتن دعوت، یاری رساندن، عطسه کردن و بازگرداندن لطف او می‌شود.



ب) حبس حق به منزله ظلم



حبس و خودداری از ادای حق، در حقیقت نوعی ظلم است؛ هم ظلم به خود و هم ظلم به صاحب حق. قرآن کریم به شدت با ظلم برخورد کرده و می‌فرماید: «وَلاَتَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَبْصَارُ»(4) : «و هرگز مپندار که خداوند از آنچه ستمکاران می‌کنند غافل است؛ فقط آنان را تا روزی که چشم‌ها بی‌حرکت می‌ماند به تأخیر انداخته است.»



تحلیل مجازات حبس حق در پرتو آیات قرآن



الف) مجازات اخروی



حدیث امام صادق (ع) مجازات شدید اخروی را برای حبس حق ذکر می‌کند. این مجازات را می‌توان با آیات قرآن تطبیق داد:

1. ایستادن به مدت پانصد سال: این نشان‌دهنده طولانی بودن و طاقت‌فرسا بودن عذاب است. قرآن نیز از عذاب طولانی سخن می‌گوید:

· «خَالِدِینَ فِیهَا أَحْقَابًا»(5) : «جاودانه در آن [عذاب] خواهند ماند برای دوران‌های بسیار طولانی.»

· همچنین در توصیف حال مجرمان می‌فرماید: «یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ»(6) : «هر یک از آنان دوست دارد اگر ممکن باشد هزار سال عمر کند.» این آیه نشان می‌دهد چگونه آرزوی طولانی شدن عمر در دنیا، در قیامت به عذابی طولانی تبدیل می‌شود.

2. جاری شدن عرق به صورت سیلاب: این نمادی از شدت عذاب، اضطراب و وحشت روز قیامت است. قرآن حالت عرق کردن را در توصیف روز قیامت به کار برده است:

· «یَوْمَ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ»(7) : این آیه و آیات پس از آن، اضطراب و وحشت گروهی را که از نور محروم شده‌اند، به تصویر می‌کشد.

3. ورود به جهنم: این نتیجه نهایی ظلم و حبس حقوق مردم است. قرآن کریم به صراحت می‌فرماید:

· «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا»(8): «کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می‌خورند، در حقیقت تنها آتش در شکم خود می‌رانند و به زودی در آتش سوزان درآیند.»

· این آیه اگرچه درباره یتیمان است، اما قاعده کلی «خوردن مال به ناحق = خوردن آتش» را بیان می‌کند که قابل تعمیم به سایر حقوق حبس شده است.



ب) چرا چنین مجازاتی؟



دلیل این مجازات سخت را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

1. تعدی به حریم خدا: حقوق مردم، حق الله است. پیامبر (ص) در حدیثی می‌فرمایند: «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان به شرط‌های خود پایبندند) و نیز در صحیفه سجادیه آمده است: «وَلا تَحبِس عَنِ الناسِ حَقَّها» (حقوق مردم را حبس مکن). وقتی حقی از مؤمن ضایع شود، در واقع به حریم خداوند تجاوز شده است.

2. تضعیف پیوندهای اجتماعی: اسلام بر اخوت و برادری مؤمنان تأکید بسیار دارد. حبس حق، این پیوند را سست کرده و جامعه اسلامی را تضعیف می‌کند.

· قرآن می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»(9) : «مؤمنان برادر یکدیگرند.» برادر ظلم به برادر نمی‌کند.

3. نشانه بی‌ایمانی: کسی که حق مؤمنی را حبس می‌کند، در حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان کاملی ندارد.

· «الَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ»(10) : «همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرامی‌خوانند و آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است پنهان می‌دارند.»



راه‌های جبران و پیشگیری

1. توبه (جبران خسارت): اولین قدم برای جبران، بازگرداندن حق به صاحب آن است. اگر امکان آن نیست، باید برای او طلب مغفرت کرد یا به نیابت از او کار خیری انجام داد.

· قرآن می‌فرماید: «إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(11): «مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته انجام دهد، پس خداوند گناهانشان را به حسنات مبدل می‌سازد.»

2. توجه به حساب‌رسی دقیق قیامت: قرآن بارها به دقت حساب‌رسی قیامت اشاره می‌کند:

· «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ»(12) : «پس هر کس به وزن ذره‌ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر کس به وزن ذره‌ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.»

3. تقویت ایمان و ترس از خدا: تنها عاملی که می‌تواند انسان را از ظلم و حبس حق بازدارد، تقویت ایمان به خدا و روز جزاست.

· «وَأَوفُوا بِعَهدِ اللَّهِ إِذا عاهدتُم وَلا تَنقُضُوا الأَیمانَ بَعدَ تَوکیدِها»(13) : «و به عهد خدا وقتی که بستید وفا کنید و سوگندهای خود را پس از محکم کردنشان مخوانید.»





نتیجه‌گیری

حدیث امام صادق (ع) همراه با آیات قرآن، هشدار جدی به همه مسلمانان است که حقوق دیگران را - اعم از مالی و غیرمالی - به هیچ وجه‌ی نشمارند. حبس حق مؤمن، تنها یک بدهکاری دنیوی نیست، بلکه جنایتی اخروی است که مجازات آن به تناسب شدت عمل، بسیار طاقت‌فرسا و طولانی خواهد بود. جامعه اسلامی زمانی می‌تواند به عدالت و اخوت واقعی دست یابد که هر یک از اعضای آن نسبت به ادای حقوق یکدیگر حساس و متعهد باشند. این هشدار امام صادق (ع) زنگ خطری است برای همه ما که مبادا با غفلت از حقوق برادران دینی‌مان، خود را در معرض خشم و عذاب الهی قرار دهیم.

«رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(14)

پروردگارا! به ما در این دنیا نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار.

پی نوشت:

1سوره معارج، آیات ۲۴-۲۵

2-سوره انعام، آیه ۱۴۱

3-سوره حجرات، آیه ۱۲

4-سوره ابراهیم، آیه ۴۲

5-سوره نبأ، آیه ۲۳

6-سوره بقره، آیه ۹۶

7-سوره حدید، آیه ۱۳

8-سوره نساء، آیه ۱۰

9سوره حجرات، آیه ۱۰

10-سوره نساء، آیه ۳۷

11-سوره فرقان، آیه ۷۰

12-سوره زلزله، آیات ۷-۸

13-سوره نحل، آیه ۹۱

14-سوره بقره، آیه ۲۰۱