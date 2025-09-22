باید به یاد امام زمان(عج) باشیم یا به یاد خدا؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: خانمی هستم که علاوه بر خانه داری، به دلیل تحصیلات و علاقهای که دارم در فضای مجازی گروهی را اداره میکنم و پستهایی درباره امام زمان (علیهالسلام) قرار میدهم. بعضیها میگویند وقتی خدا هست و در قرآن آمده که باید یاد او باشیم دیگر یاد امام زمان معنا ندارد و این همه تبلیغ و پست گذاری صحیح نیست!
آیا واقعا یاد امام زمان بیفایده است؟ یعنی در تربیت و تزکیه مؤثر نیست؟ به ما کمک نمیکند که به خدا برسیم؟ اصلاً یاد امام زمان در مسیر سلوک و معنویت چه جایگاهی دارد و چقدر مهم است؟ ممنون که توضیح میدهید.
پاسخ:
توسل و ذکر و یاد خدا و اولیای الهی از دیرباز مورد بحث و گفتگو بین عموم مردم و دانشمندان بوده است. آن چه از کلمه توسّل ظاهر است، معنای کمک گرفتن از وسیلهای برای رسیدن به مقصود است. انسان برای رسیدن به مراد خویش، باید به اسباب و واسطههای فیض، متوسل شود. ایجاد مزرعهای آباد، جز از طریق شخم زدن زمین و کاشتن نهال و دادن آب و کود به مقدار مشخص و زمان معیّن و ... امکانپذیر نیست.
بر این اساس، توسّل به معنای استفاده از اسباب، لازمه زندگی انسان در جهانی است که قانون اسباب و مسببات بر آن حاکم است. لازم است قدری دقیقتر با مفهوم توسل و جایگاه آن در اندیشه اسلامی و فلسفه آن آشنا شویم تا شبهات در مورد منافات آن با اعتقادات الهی و پاسخ آنها در مورد ذکر و توسل به امامان مخصوصاً امام زمان (علیهمالسلام) را پیدا کنیم:
۱. ابتدا باید به شما تبریک بگوییم و شما را تشویق کنیم برای این که علاوه بر محبت و اعتقاد درست به امام زمان (عج)، در راستای تبلیغ نام و یاد ایشان نیز قدم برمی دارید. در آغاز باید بگوییم که اساساً بین توصیه به یاد خدا و توصیه به یاد و ذکر امامان مخصوصاً امام زمان هیچ منافاتی نیست؛ یعنی اگر کمی در معارف اسلامی جستجو کنیم تاییدات بسیاری زیادی پیدا میکنیم که توسل به امامان را تأیید و آن را در راستای ذکر و یاد خداوند متعال معرفی میکند.
روشنترین اشاره به توسل در قرآن آمده است که خداوند صریحاً به مؤمنان دستور میدهد برای تقریب به او وسیلهای بجویند: «ای اهل ایمان! تقوای الهی داشته باشید و دستآویز و وسیلهای برای تقرّب به سوی او بجویید؛ و در راه او بکوشید تا رستگار شوید». (۱) برخی از روایات مراد از «وسیله» را اهلبیت (علیهم اسلام) معرفی نموده است.
به عنوان نمونه از سلمان فارسی روایت شده است که از محمد (صلیالله علیه و آله) شنیدم که میگفت: خداوند عز و جل میگوید ای بندگانم آیا شما نیازهای بزرگی ندارید؟ بدانید که به این نیازهای بزرگ نمیرسید مگر این که محبوبترین خلق از شما شفاعت کند. پس بدانید که گرامیترین خلق در نزد من افضلترین آنها در نزد من محمد و برادرش علی هست و بعد از علی هم امامانی هستند که آنها وسیلهها نزد خداوند میباشند.
پس آگاه باشید هر کس حاجتی از من بخواهد و محمد و آل پاکش را واسطه قرار بدهد، من آن حاجتها را به خاطر محبوب ترین خلقم در نزد من اجابت میکنم. (۲)
توسل به اهلبیت (علیهمالسلام) ریشه در آیات دیگری از قرآن نیز دارد و از بندگان خواسته شده است که به ریسمان الهی چنگ زنند و گرد هم آیند: «به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید» (۳) بنا بر روایتی، امام صادق (ع) فرمودند: ما (اهلبیت) همان ریسمان الهی هستیم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است. (۴)
بنابراین در منابع اسلامی و مخصوصاً شیعی توسل و ذکر و یاد امامان نه تنها منعی ندارد، بلکه توصیه شده نیز هست. دلیلش هم واضح است ما معصومان را واسطه فیض و آبرومندان درگاه الهی میدانیم و به درگاه آنها به عنوان اولیای الهی میرویم، نه خدای نکرده فردی در عرض خدا و یاد او.
وقتی روح میخواهد و مغز دستور میدهد و اراده ایجاد میشود و دست تکان میخورد و مطلبی مینویسد میگوییم دست نوشت در صورتی که اراده و مغز و روح هم فعال بودند و توجه به دست عین توجه به بقیه است و جدای از آن نیست بلکه روح بر همه اینها احاطه دارد. اگر امام زمان را میخوانیم معنایش فراموشی خداوند نیست، بلکه عین یاد اوست زیرا او بر همه چیز احاطه دارد.
۲. اما در مورد آثار و برکات ذکر و یاد امامان با اندک جستجویی در زیارت نامههای مستند مطالب بسیاری خوبی به دست میآید. مخصوصاً در مورد امام زمان عج در زیارت نامهها معارف بالایی پیدا میشود. در نظر شیعه پیامبر و اهلبیت ایشان وسایط فیض الهی هستند که خداوند از طریق ایشان برکات خویش را بر بشر میفرستد و این وساطت هم در زمینه تکوین و هم در زمینه تشریع و هدایت بشر است و از طرف دیگر حیات و ممات ایشان یکسان است؛
از اینرو تمسّک و توسل به این انوار پاک در دنیا باعث وساطت این بزرگواران نزد پروردگار و حل شدن مشکلات با افاضه الهی و موجب شفاعت آنها در قیامت میگردد و کسی که قدم در راه اطاعت از دستورات آنها بنهد رستگار خواهد شد. لذا در زیارت جامعه که از لسان مبارک امام هادی (علیهالسلام) صادر گردیده، اینگونه میخوانیم: «هر کس نزد شما آمد، نجات خواهد یافت و کسی که از شما فاصله گرفت هلاک میشود... هر کس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر کس با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است...
به شما خداوند آغاز میکند و به شما پایان میدهد و به وسیله شما باران میفرستد و به وسیله شما آسمان را نگه میدارد... هر که خدا را خواهد باید از طریق شما آغاز کند و به خدا تقرّب جوید...»(۵) در مورد شخص امام زمان (عج) در دعای ندبه میخوانیم «کجاست آن باب الهی که از آن به حریم خدا در آیند»؟
«کجاست آن وسیلهای که فیوضات آسمان را به اهل زمین میرساند»؟ همان گونه که در این فقرات از دعای ندبه مشاهده میشود، ولیّ زمان حضرت صاحبالزمان (عج) هم واسطهی رساندن فیضها و برکات الهی به موجودات و انسانها است؛ و هم درگاهی است که باید از آن به پیشگاه پروردگار وارد شد.
اوج آرزوی عارفان و اهل سلوک و معنویت رسیدن به رستگاری و پذیرش بندگی ایشان است و در منابع معتبر این مهم با موالات و علاقهمندی و رفت و آمد در خانه معصومان حاصل میشود همان طور که در زیارت نامه آمده است. «رستگاران با ولایت شما رستگار میشوند و ... با دوستی و موالات شما طاعات واجب قبول میشود». (۶)
بنابراین توسل به امام زمان و زنده نگه داشتن یاد و نام ایشان، نه تنها منافاتی با یاد خدا ندارد بلکه یاد و زیارت آنها در راستای توحید و خدا پرستی است و اثرات معنوی دارد و انسان را به رستگاری نزدیک میکند. روش شما در زنده نگه داشتن یاد ایشان درست و صحیح است و اگر میتوانید با مطالعه و انتخاب مطالب و پوسترهایی که در مورد توسل و یاد اهل بیت در فضای مجازی موجود است و انتشار آنها در گروه خودتان غیرمستقیم پاسخ این شبهات را بدهید و بیش از این نیز وظیفهای ندارید. لزومی به بحث و کدورت و جنجال نیست.
نتیجه:
یاد و ذکر خدا و اولیای الهی از معارف قطعی الهی است و توسل به امامان و زنده نگه داشتن نام و یادشان در جامعه خود نوعی اقامه شعائر الهی است؛
و تأکیدات زیادی در منابع معتبر بر این امر شده است. توسل به امامان راه رسیدن به توحید و خداوند است. آنها وسیله رسیدن به خدا و آبرومندان و شفیعان مایند. اثرات معنوی زیادی بر توسل به آنها مترتب است از جمله رستگاری و قبولی طاعات و تسهیل در تربیت و تزکیه به جهت الگو بودن آنها و هدایت باطنی که آنها در مسیر سلوک اخلاقی و رشد آدمی انجام میدهند ... که نشان میدهد باید در امر زنده نگه داشتن یادشان بیش از پیش کوشا بود.
