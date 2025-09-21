  1. صفحه اصلی
شیخ عیسی قاسم:

غزه در مشقتی خفه‌کننده و ویرانگر است

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳
کد خبر: 1729376
غزه در مشقتی خفه‌کننده و ویرانگر است

آیت‌الله عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی، تأکید کرد که غزه در محنتی خفه‌کننده و ویرانگر به‌سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی، تأکید کرد که غزه در محنتی خفه‌کننده و ویرانگر به‌سر می‌برد و امت عربی و اسلامی با نبردی دائمی و سخت از سوی طغیان صهیونیستی، یهودی و آمریکای متکبر و وحشی مواجه است.

وی در پیامی خاطرنشان کرد: برخی دولت‌های عربی و اسلامی در این جنایت با دشمنان همراه شده و امکانات عظیمی در اختیار آنان قرار می‌دهند، در حالی که در کشورهای خود با جریان‌های مقاومت مقابله کرده و با اسلام به‌شدت دشمنی می‌ورزند.

آیت‌الله قاسم در پایان تأکید کرد: به‌راستی خداوند بر همه‌چیز غالب است و نابودکننده ظالمان. (وَسَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبون)».

