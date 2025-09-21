  1. صفحه اصلی
حملات مرگبار گردان جنین به نظامیان صهیونیست در غزه

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴
گردان جنین وابسته به «سرایا القدس» از حملات مرگبار به نظامیان صهیونیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان جنین وابسته به «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، امروز یکشنبه اعلام کرد که شامگاه گذشته، خودروهای نظامی ارتش اسرائیل را در محور «المسجد الکبیر» با رگبار سنگین گلوله هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه این گروه، واحد مهندسی موفق شد یک بمب هدایت‌شونده از نوع «سجیل ۲» را در مسیر یک خودروی زرهی نظامی از نوع «نمر» منفجر کند که منجر به وارد آمدن آسیب‌های مؤثر به تجهیزات ارتش اسرائیل شده است.

پیش‌تر نیز گردان جنین اعلام کرده بود که نیروهای آن توانسته‌اند خودروهای نظامی اسرائیل را در یک میدان آتش گرفتار کرده و به آن‌ها آسیب وارد کنند.

