نماینده پارلمان هلند با لباس پرچم فلسطین رفت، با «هندوانه» برگشت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استر اوهاند، نماینده پارلمان هلند که در حمایت از غزه و محکومیت اسرائیل با پرچم فلسطین در صحن مجلس هلند ظاهر شده بود، به اجبار رئیس راست‌افراطی این مجلس مجبور به ترک جلسه شد.

اوهاند با لباسی به رنگ و طرح پرچم فلسطین در جلسه بررسی بودجه شرکت کرده بود و پس از حضور پشت تریبون، به دستور مارتین بوزما، رئیس مجلس هلند مجبور به ترک جلسه و تعویض لباسش شد.

با این حال، اوهاند پس از ترک جلسه پارلمان، با لباسی با طرح «هندوانه» به عنوان نماد مقاومت بازگشت. (در سال ١٩۶٧ که رژیم صهیونیستی، برای مدتی نمایش پرچم فلسطین را جرم‌انگاری کرد، فلسطینی‌ها از هندوانه بریده‌شده که رنگ قرمز، سیاه، سفید و سبز دارد به جای پرچم و به عنوان نماد مقاومت استفاده می‌کنند.)

بوزما در ابتدا با اندکی تامل و اشاره به لزوم پوشش بیطرفانه نمایندگان پارلمان، در نهایت با فشار و اعتراض رهبران سایر احزاب پارلمان، مجبور به اعمال قانونی نانوشته علیه اوهاند شد!

ویدئوهای منتشرشده از او که جسورانه به مجلس بازمی‌گردد و واکنش‌های حضار در پارلمان هلند، به سوژه کاربران در فضای مجازی بدل شده است. حامیان، شجاعت او را تحسین می‌کنند و منتقدان این اقدام را نمایش نمادین شکاف فزاینده در اروپا بر سر جنگ اسرائیل در غزه خوانده و آن را تقبیح می‌کنند!

حمایت اوهاند از فلسطین در حالی است که رژیم صهیونیستی از آغاز تجاوز علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۶۵ هزار فلسطینی که عمده آنها زنان و کودکان هستند را به شهادت رسانده است. عملیات‌های بیرحمانه تل‌آویو در این باریکه همچنان ادامه دارد و در این بین، در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بسیاری از کشورها آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین اعلام کرده‌اند.

