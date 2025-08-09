فلسطین در قلب پارلمان ایتالیا نقش بست + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در صحن پارلمان ایتالیا، صندلیها به صحنهای متفاوت بدل شد؛ ترکیب رنگهای قرمز، سیاه، سبز و سفید در پوشش نمایندگان حزب «جنبش پنج ستاره» بهصورت نمادین پرچم فلسطین را شکل داد.
این حرکت بخشی از اعتراض سازمانیافته این حزب به سیاستهای دولت ایتالیا در قبال جنگ اسرائیل علیه غزه بود.
نماینده این حزب، در سخنرانی خود ضمن انتقاد از خودداری ایتالیا در بهرسمیت شناختن کشور فلسطین، گفت: امروز ما پرچم را به تن کردهایم. این فقط پرچم فلسطین نیست، بلکه نمادی جهانی برای تمام کسانی است که برای انسانیت میجنگند.
وی دولت را به حمایت سیاسی و اقتصادی از اسرائیل و پشتیبانی از بزرگترین کشتار این قرن متهم کرد و افزود: حتی شک در وقوع نسلکشی باید وجدانها را بیدار کند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما