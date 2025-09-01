تجمع موتورسواران در لاهه در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه صدها موتورسوار در شهر لاهه هلند گردهم آمدند تا همبستگی خود با مردم فلسطین را نشان دهند. این تجمع با ابتکار گروهی موسوم به «موتورسواران فلسطین آزاد» برگزار شد و علاوه بر شهروندان هلندی، شرکت‌کنندگانی از آلمان و بلژیک نیز در آن حضور داشتند.

موتورسواران ابتدا در میدان مالیفلد لاهه جمع شدند و سپس کاروانی را در خیابان‌های اصلی شهر تشکیل دادند. مسیر حرکت آنان از مقابل بناهای شاخصی چون دادگاه بین‌المللی دادگستری و پارلمان هلند عبور کرد.

بسیاری از شرکت‌کنندگان پرچم‌های فلسطین را حمل می‌کردند و شماری نیز شال‌های سنتی فلسطینی بر گردن داشتند. این حرکت اعتراضی در نهایت بدون تنش و در آرامش پایان یافت.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بنا بر گزارش‌ها، حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون جان نزدیک به ۶۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی را گرفته و نوار غزه را دچار قطحی و ویرانی گسترده کرده است.

همچنین، دادگاه کیفری بین‌المللی نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب، و یوآو گالانت، وزیر پیشین جنگ آن، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد. همچنین رژیم صهیونیستی با پرونده‌ای در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی نیز روبه‌رو است.

