به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۵
کد خبر: 1729584
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟

به رسمیت شناختن فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک مهم، فشارها بر اسرائیل را افزایش می‌دهد و می‌تواند مسیر عضویت کامل فلسطین در این سازمان را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الجزیره در مطلبی نوشت: به رسمیت شناختن فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل نقطه عطف دیپلماتیک و سیاسی برای آن است و فشار بین‌المللی بر رژیم اسرائیل را افزایش می‌دهد.

این اقدام می‌تواند راه فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل را هموار کند، هرچند حق وتوی آمریکا همچنان مانع است.

مشروعیت بین‌المللی فلسطین امکان پیگیری پرونده‌های اشغال و جنایات جنگی در نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن، اسرائیل همچنان کنترل نظامی کرانه باختری و شهرک‌سازی‌ها را ادامه می‌دهد و غزه را محاصره کرده است.

