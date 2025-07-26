به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمتر از دو ماه پس از توقیف کشتی «مادلین» توسط نیروهای اسرائیلی، اینبار کشتی کوچک ۱۸ متری «حنظله» از بندر سیراکوز در سیسیل ایتالیا راهی آبهای مدیترانه شده تا بار دیگر محاصره نوار غزه را به چالش بکشد.
این کشتی که بخشی از کارزار «ناوگان آزادی» است، حامل ۱۵ فعال و حامی فلسطین از ملیتهای مختلف است. در میان سرنشینان آن، چهرههایی از پارلمان اروپا و پارلمان فرانسه، پزشکان داوطلب، روزنامهنگاران مستقل و کنشگران مدنی دیده میشوند. فضای داخلی کشتی با بستههای نمادین کمک بشردوستانه شامل دارو، اقلام سبک و پیامهای همبستگی مردمی پر شده است.
گابرییل کاتالا، نماینده پارلمان فرانسه که در این مأموریت حضور دارد، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: «شب گذشته ۳۰ پهپاد بر فراز این کشتی به پرواز درآمدند. امیدواریم بدون حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه برسیم.»
او همچنین از ملتهای جهان خواست با برگزاری تظاهرات علیه نسلکشی در نوار غزه، صدای مردم محاصرهشده را منعکس کنند.
اما فورو، نماینده پارلمان اروپا نیز اظهار داشت: «به سواحل نوار غزه نزدیک میشویم و امیدواریم که توسط نظامیان اشغالگر بازداشت نشویم. تلآویو از ابزار گرسنگی دادن بهعنوان وسیلهای برای نابود کردن فلسطینیها استفاده میکند.»
نام این کشتی برگرفته از شخصیت نمادین «حنظله» است؛ کودک کارتونی خلقشده توسط ناجی العلی، کاریکاتوریست شهید فلسطینی که با پشتکردن به بیعدالتیهای جهان، به نمادی ماندگار در دفاع از آرمان فلسطین بدل شد. اکنون همین نماد، بر عرشهای واقعی ایستاده و به جهانیان پیام میدهد: غزه تنها نیست.
