واکنش نتانیاهو به اقدام کانادا، استرالیا و انگلیس در به رسمیت شناختن کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا ادعا کرد: «هرگز کشور فلسطین وجود ندارد و پاسخ اسرائیل به این اقدام پس از بازگشت من از آمریکا مشخص خواهد شد.»
وی افزود: «به رهبران کشورهایی که کشور فلسطین را پس از حوادث ۷ اکتبر به رسمیت شناختهاند اعلام میکنم که آنها پاداش بزرگی به تروریسم دادهاند و ما همچنان به توسعه شهرکها در کرانه باختری ادامه میدهیم.»
همچنین «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد بیشتر کشورهای جهان پیش از این کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و این به ویژه پس از حوادث ۷ اکتبر اشتباه است.
وی افزود: «آینده اسرائیل در پاریس یا لندن تعیین نشده بلکه در قدس مشخص میشود و ما پاداش تمام کسانی که اسرائیل و امنیت و آینده آن را تهدید میکنند خواهیم داد. ما متحد بسیار بزرگی به نام آمریکا داریم که در این نبرد در کنار ما قرار دارد.»
امروز (یکشنبه) سه کشور کانادا، انگلیس و استرالیا رسما اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت می شناسند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد: من فردا کشور فلسطین را به رسمیت خواهم شناخت چرا که خواستار صلح و امنیت برای همه در منطقه هستیم.
