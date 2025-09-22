کشور پرتغال به طور رسمی فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه پرتغال اعلام کرد که این کشور رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته است.

پائولو رانگل روز یکشنبه در دفتر نمایندگی دائم پرتغال در نیویورک به رسمیت شناختن رسمی فلسطین توسط کشورش را اعلام کرد.

رانگل همچنین خواستار آزادی همه گروگان‌ها، توقف همه خصومت‌ها و برقراری آتش‌بس در غزه شد.

وی افزود: به رسمیت شناختن فلسطین نتیجه مستقیم تصمیم شورای وزیران پرتغال در ۱۸ سپتامبر است که در اوج یک فرآیند مشورتی با موافقت رئیس جمهور و اکثریت قریب به اتفاق احزاب دارای کرسی در پارلمان اتخاذ شد.

پیش از این، مارسلو ربلو د سوزا رئیس جمهور پرتغال حمایت کامل خود را از تصمیم دولت برای به رسمیت شناختن فلسطین ابراز کرده بود.

این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که انگلیس، کانادا و استرالیا نیز پیش از مجمع عمومی سازمان ملل، رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

فرانسه، لوکزامبورگ و مالت برنامه‌های مشابهی را برای به رسمیت شناختن فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده اعلام کرده‌اند.

...................................

پایان پیام/ 167