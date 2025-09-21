به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «احمدرضا منشوری» معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان امروز یکشنبه، 30 شهریور 1404 در نشست خبری هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: خبرنگاران صدای ماندگار حماسه‌ها شمرده می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دفاع مقدس ثابت کرد قدرت حقیقی در تجهیزات و سلاح نیست بلکه در ایمان نهفته مردم است، اظهار کرد: بزرگ‌ترین هدف هفته دفاع مقدس بازگو کردن این شهامت‌ها و ایثارگری‌ها به نسل جوان است.

وی افزود: آرامش و آسایش امروز کشور مدیون شهدا و رزمندگان است و تاریخ ملت و انقلاب اسلامی باید روایت شود.

سرهنگ منشوری با اشاره به شعار هفته دفاع مقدس گفت: «ما فاتحان قله‌ایم» شعار امسال هفته دفاع مقدس است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان همچنین به عناوین روزهای هفته دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی؛ جوانان، علم و دانش‌پژوهش؛ اقتدار ملی؛ زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه؛ شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان؛ دفاع همه‌جانبه؛ پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان؛ معنویت؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران؛ روحانیت، عشایر، روستاییان؛ ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی؛ فرماندهان، عزتمداران و حماسه‌آفرینان عناوین روزهای هفته دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: در این هفته ۶ هزار و ۳۴ برنامه در سراسر گیلان با همکاری پایگاه‌های بسیج استان اجرا می‌شود.

سرهنگ منشوری با اشاره به برنامه‌های محوری این ایام در استان خاطرنشان کرد: گلباران ۱۲۷۱ گلزار شهدا در گیلان، دیدار با ۱۴۰۴ خانواده شهید، برپایی ۱۲۴ یادواره شهدا، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، اهدای جهیزیه به نوعروسان و نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند، ارائه خدمات درمانی و دیگر برنامه‌ها از اهم برنامه‌های این هفته در استان به‌شمار می‌رود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان یادآور شد: نواختن زنگ ایثار و هم‌خوانی سرود «ای ایران» در ۱۳۰۰ مدرسه گیلان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان است.

-----------------------

پایان پیام/۳۴۴