به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید مجید مشعل رئیس شورای علمای اسلامی بحرین تأکید کرد که جز خواری، ذلت و بردگی، ثمری بر کنار گذاشتن مقاومت در برابر اشغالگر و مستکبر نیست و عادی‌سازی روابط چیزی جز کوششی برای قانونی‌سازی و نهادینه‌کردن این وضعیت در جوامع ما نیست.

وی با اشاره به اینکه غرور و تکبر رژیم جنایتکار اسرائیل باطل و رو به زوال است افزود: صبر، فداکاری و پایداری مجاهدان آزاد، حقیقتی پایدار است؛ و این نه تنها منطق دین، بلکه منطق عقل، سنت تاریخ و اراده ملت‌هاست.

رئیس شورای علمای اسلامی بحرین در ادامه با بیان اینکه راه و روش امام حسین (ع) در آزادگان امت استمرار دارد، گفت: اباعبدالله الحسین(ع) به ما آموخت که هرچند فداکاری‌ها عظیم باشد، ارزش‌های اسلامی و انسانی از میان نمی‌روند. آنگونه که آن حضرت فرمودند: هیهات که ما ذلت را بپذیریم، خدا، پیامبر و مؤمنان نمی‌پذیرند که اطاعت پست‌فطرتان را بر شهادت ترجیح دهیم.

