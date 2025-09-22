خدمت بیش از ۴۰۰ دانشجو در قالب ۲۵ گروه جهادی به مردم روستاهای گیلان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی موسیزاده» مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی گیلان روز دوشنبه، 31 شهریور 1404 در گفتوگویی اظهار کرد: در تابستان امسال، بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان و ادوار، در قالب طرحهای مختلف عمرانی و آموزشی و پزشکی برای خدمت رسانی به روستاها اعزام میشوند.
وی تصریح کرد: در سال جاری سیاست کلی عملیات جهادی بسیج دانشجویی، بیشتر بر احیای مدارس و افزایش فضای آموزشی روستاها متمرکز است تا به نوعی بر مهاجرت مردم روستا به شهرها اثر عکس بگذارد.
موسیزاده، خاطرنشان کرد: شهرهای تالش، دیلمان و شفت از مناطق هدف گروههای جهادی است و این گروهها، پروژههایی مانند تعمیر و بازسازی مدارس، سربندی، تعمیر سالن ورزشی مدرسه، خدمات پزشکی وبهداشتی، خدمات آموزشی و مهارتی و فرهنگی و… را در روستاهای کسمهجان، ارتفاعات مریان، آسیابر، کوهپس، ملومه، تاریکدره، عینشیخ، اسپیلی و… را در دست اجرا دارند.
مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی گیلان اذعان کرد: گروههای جهادی دانشگاه علوم پزشکی در قالب تیم خدمات دندانپزشکی، در تابستان امسال یک اردوی سه روزه در اطاقور لنگرود برگزار کرده بودند.
---------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما