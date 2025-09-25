به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: اظهارات رئیسجمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل نمیتواند مشارکت آمریکا در نسلکشی فلسطینیان و تروریسم را پنهان کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین به حمله غیرقانونی به تأسیسات هستهای ایران اشاره کرد و افزود افتخار رئیس جمهور آمریکا به این عمل گستاخانه ونفرت انگیز مسئولیت بینالمللی واشنگتن را سنگینتر میکند.
وی افزود در این شرایط ادعای تمایل آمریکا به دیپلماسی، فریب و تناقضی آشکار است، چون نمیتوان همزمان از دیپلماسی سخن گفت و کشورها را بمباران کرد.
