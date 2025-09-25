هیأت حوزوی جمهوری اسلامی ایران وارد لبنان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت حوزوی از جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصراالله دبیرکل فقید جنبش حزب‌الله به کشور لبنان سفر کرده است وارد شهر بیروت پایتخت این کشور شد.

این هیأت شامل جمعی از معاونین و مقامات و کارشناسان حوزوی است که به لبنان سفر کرده است تا ضمن شرکت در مراسم حج اسلام والمسلمین سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و فرماندهان مقاومت، برنامه های مختلفی را در این کشور برگزار کند.

برگزاری نشست با مدیران حوزه های علمیه شیعه در لبنان، همچنین دیدار با علمای شیعه و اهل سنت و دیدار با برخی از خانواده های شهادت مقاومت از جمله برنامه های این هیات به شمار می رود.

همزمان با ایام سالگرد شهادت سید الشهدا مقاومت، برنامه های متعددی از سوی حزب الله لبنان در شهرهای لبنان در حال برگزاری است که از جمله آنها می توان به مراسم های شبی با قرآن، نشست های قرآنی، شب شعر و برنامه های فرهنگی و رسانه ای اشاره کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸