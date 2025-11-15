  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۹
کد مطلب: 1750670
تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

مراسم تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در پایتخت لبنان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تکریم خانواده های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) در شهر بیروت پایتخت لبنان، برگزار شد. 

در این مراسم آیت الله عیسی طباطبایی، توفیق صمدی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حجت الاسلام محسن نخعی نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان، حضور داشتند. 

آیت الله طباطبایی در سخنانی در مراسم با قرائت آیات مربوط به شهید و شهادت به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در تفکر شیعه اشاره کرده و با قدردانی از خانواده های شهدا به خاطر صبر بر فراق دنیوی عزیزان خود که در  مسیر جهاد و مقاومت جان خود را فدا کردند، سخنرانی خود را به اتمام رساند.

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

تکریم خانواده‌های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) بیروت + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha