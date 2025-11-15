به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تکریم خانواده های شهدای مقاومت در مرکز فرهنگی امام خمینی(ره) در شهر بیروت پایتخت لبنان، برگزار شد.

در این مراسم آیت الله عیسی طباطبایی، توفیق صمدی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حجت الاسلام محسن نخعی نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در لبنان، حضور داشتند.

آیت الله طباطبایی در سخنانی در مراسم با قرائت آیات مربوط به شهید و شهادت به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در تفکر شیعه اشاره کرده و با قدردانی از خانواده های شهدا به خاطر صبر بر فراق دنیوی عزیزان خود که در مسیر جهاد و مقاومت جان خود را فدا کردند، سخنرانی خود را به اتمام رساند.

