به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر قرارگاه تحوّل و توانمندسازی محلّات بنیاد برکت و دستیار وزیر ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر امیرگان با حضور در دفتر فقیه عالیقدر حضرت آیت الله فقیهی دام ظله، گزارشی از برنامههای قرارگاه ارائه و از توصیههای معظم له بهره مند شدند.
در ابتدای این دیدار، دکتر امیرگان، با اشاره به برنامههای گسترده این قرارگاه در توانمندسازی و تحوّل محلات کشور، توجه به جوانان و بانوان را محور اصلی فعالیتها دانسته و نیز توجه به فقر اقتصادی و فرهنگی را دو نقطه اصلی جهت برنامهریزیهای این قرار گاه اعلام نمود.
معظم له در ادامه با تقدیر و تجلیل از خدمات این قرارگاه و شخص آقای دکتر امیرگان، فرمودند: طبق آیات و روایات، بهترین کار و عبادت در این عالم، خدمت به بندگان خداوند متعال است. یکی از فلسفههای مهم عبادات جمعی مانند نماز جمعه، نماز جماعت، حج و ... همین اطلاع پیدا کردن از مشکلات دیگر برادران دینی به جهت رفع آن است.
فقیه عالیقدر در بخش دیگری از توصیههای خود، با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم افزودند: روزی نیست که به دفتر ما مراجعات برای مساعدت و بیان مشکلات اقتصادی نشود. بسیاری از شبها از غم و درد و غصه مردم خوابم نمی برد. باید مسئولان محترم فکر اساسی، جدی و فوری برای رفع مشکلات ملت شریف و نجیب ایران نمایند.
حضرت آیت الله فقیهی در ادامه، با اشاره به لزوم پیشگیری از جرم و جنایت قبل از وقوع آن، بیان داشتند: به اذعان بسیاری از کارشناسان و متخصصان و نیز تجربه این چند دهه انقلاب اسلامی، می دانیم که ریشه بسیاری از فسادهای اجتماعی، فقر است. البته الان از فقیر بالاتر، افقر است که واقعاً دیگر توان زندگی ندارد و باید اول به آنها رسیدگی کرد و سپس به طبقه بعدی رسید.
معظم له در قسمت دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی فسادهای اجتماعی در جامعه، فرمودند: اینکه بعد از این همه سال و این همه بودجه، هنوز مشکلات بسیاری در مسائل اجتماعی داریم حاکی از این است که ریشهای به درمان مشکلات نپرداختهایم. مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه فقط با نصیحت و توصیه اصلاح نمیشود، بلکه باید ریشه این مشکلات که بیشتر به فقر اقتصادی بر می گردد اصلاح شود. دولت اگر مسأله ازدواج آسان جوانان را تسهیل کند و زمین و تسهیلات قرض الحسنه کافی در اختیار جوانان قرار دهد، ازدواج رونق می گیرد و بسیاری از این فسادها رخت بر می بندد.
عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان این دیدار ضمن تقدیر مجدد از دکتر امیرگان، وجود جوانان فعال، دلسوز، ولایی و خوشفکری همچون ایشان را موجب امیدواری و چشم انداز موفق برای آینده کشور دانسته و برای همگان، توفیق خدمت بیشتر به نظام مقدّس اسلامی و مردم بزرگوار ایران را مسئلت نمودند.
