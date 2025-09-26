گیلان پیشگام تربیت ۲۰۰ مربی تدبر در قرآن خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدجواد ابراهیمی» روز پنجشنبه، 3 مهر 1404 در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان آستارا با اشاره به این دو عملیات مهم قرآنی که در استان گیلان اجرا می‌شود، اظهار کرد: «عملیات تدبر در قرآن» و «طرح هماوری آلاء» از جمله طرح‌های موفق کشوری هستند که به‌صورت جدی در گیلان در حال اجرا بوده و نتایج قابل توجهی در سطح جامعه داشته‌اند.

مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کشور با اشاره به رضایت مقام معظم رهبری از اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان گفت: در سفر اخیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به محضر رهبر معظم انقلاب، ایشان از اجرای این طرح در سال گذشته ابراز رضایت کرده و بر استمرار آن تاکید داشتند این طرح در استان گیلان به‌صورت نوآورانه و منحصربه‌فرد در قالب هماوری آلاء اجرا شده است و به دلیل بازخورد مثبت مردم، برای سال دوم نیز در فرایند اجرا قرار گرفته و در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های مردمی در استان گیلان افزود: برای توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی، به ویژه در زمینه تدبر، با مجموعه‌های مردمی در شهرستان‌های مختلف استان در حال گفت‌وگو هستیم. گیلان تنها استانی است که بیش از هزار نفر را تحت آموزش تدبر قرار داده و این گستردگی و انسجام در سطح کشور بی‌نظیر است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در ادامه با اشاره به برگزاری منظم جلسات حضوری و مجازی آموزش تدبر گفت: هدف ما تربیت حداقل ۲۰۰ مربی متخصص از میان این هزار نفر است که این مربیان بومی شهرستان خواهند بود و می‌توانند در مدارس، ادارات و سایر محیط‌ها به ترویج تدبر بپردازند. این امر موجب کاهش هزینه‌ها و بی‌نیازی به اعزام مربی از سایر استان‌ها خواهد شد و امکان انتقال مربیان متخصص به سایر استان‌ها را نیز فراهم می‌کند.

مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کشور همچنین به عملیات دوم با عنوان «هماوری آلاء» اشاره کرد و افزود: یکی از نقاط قوت این طرح، مشارکت همزمان دانش‌آموزان و خانواده‌ها در سه گروه مخاطب است: نونهالان (مقاطع چهارم تا ششم ابتدایی)، نوجوانان (مقاطع هفتم تا نهم راهنمایی) و خانواده‌ها. این رویکرد منحصر به فرد در سطح کشور، جریان قرآنی را به‌صورت مویرگی به مدارس، مساجد و محلات منتقل کرده و اثرگذاری چشمگیری خواهد داشت.

وی در پایان با قدردانی از همراهی ادارات استان به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها تاکید کرد: آنچه امروز در گیلان در حال رقم خوردن است، تنها یک برنامه فرهنگی نیست بلکه یک حرکت عمیق قرآنی است که می‌تواند الگویی بی‌نظیر برای سایر استان‌های کشور باشد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴