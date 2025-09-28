جلد نخست دانشنامه دفاع مقدس گیلان با ۶۶۷ صفحه آماده رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «حسن حبیبی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان روز شنبه، 5 مهر 1404 در جلسه مشترک شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیلان، با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان از برنامه های دومین کنگره ملی هشت هزار شهید استان، اظهار کرد: حضور مردم به‌ویژه نسل جوان و نوجوان در این برنامه ها نشان دهنده جذابیت فرهنگ دفاع مقدس است.

وی پیوند دفاع مقدس با هنر را عامل مانایی و ماندگاری این فرهنگ ناب دانست و افزود: به‌دنبال بهره گیری از ظرفیت هنر و هنرمندان برای پرداختن به سوژه های دفاع مقدس هستیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از دستگاه های اجرایی خواست جهت ثبت آثار و اسناد و دستاوردهای دوران دفاع مقدس کمال همکاری را داشته باشند و گفت: کارهای فرهنگی خوبی در دست اقدام است و نهضت چاپ کتاب دفاع مقدس به راه افتاده و اداره کل حفظ آثار استان تاکنون ۴۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدسی را چاپ و منتشر کرده و به‌دنبال کتب کودک و نوجوان هستیم.

حبیبی تاریخ شفاهی، شعر، خاطرات و زندگینامه و سبک زندگی شهدا را از مهم ترین محورها برای چاپ کتاب دانست و بیان کرد: با همکاری دانشگاه گیلان و سایر مراکز علمی و آموزشی استان، دانشنامه دفاع مقدس گیلان را در دست تألیف داریم که جلد اول آن با ۶۶۷ صفحه آماده رونمایی است. همه اسناد و مدارک را تبدیل به مقالات علمی کردیم که قابلیت استفاده برای پژوهشگران و محققان را دارد. دانشنامه های استانی در نهایت به دایرةالمعارف کشوری دفاع مقدس متصل خواهد شد.

وی با اشاره به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران و چند کشور دیگر در منطقه در سال جاری، تأکید کرد: تنها کشوری بودیم که با استفاده از تجهیزات و تسلیحات بومی به دشمن متجاوز و حامیان جنایتکارش به‌ویژه آمریکا پاسخ دندان شکن دادیم که نشان دهنده اقتدار نیروهای مسلح ایران است.

مدیرکل حفظ آثار گیلان با تأکید بر لزوم ثبت وقایع جنگ تحمیلی ۱۲روزه در استان، ادامه داد: از سوی ستادکل نیروهای مسلح، همه استان ها تکلیف دارند که آثار جنگ ۱۲ روزه را به‌عنوان دفاع مقدس ملت ایران ثبت کنند.

وی با اشاره به تلاش های دستگاه های خدمات رسان و ستاد مدیریت بحران و دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اضافه کرد: آثار به‌جا مانده از جنایت رژیم صهیونیستی در آستانه اشرفیه در باغ موزه دفاع مقدس نگهداری خواهد شد.

«محمدرضا داوطلب»، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان نیز، از نامگذاری مدارس شاهد استان خبر داد و اظهار کرد: یکی از مدارس به‌نام شهدای جنگ ۱۲ روزه نامگذاری خواهد شد.

وی همچنین از اختصاص ۲۰ درصد از یک درصد بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی به مقوله ایثار و شهادت خبر داد و افزود: به‌دنبال فعال‌کردن مشاوران امور ایثارگران در دستگاه ها هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید گیلان، ضمن قدردانی از همه مدیران استان برای همکاری در برگزاری کنگره شهدا به‌عنوان بزرگترین و بهترین پروژه فرهنگی استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در جلاسیه پایانی بالغ بر ۲۰ هزار نفر حضور داشتند.

داوطلب در پایان دفاع مقدس را نمایش اقتدار ملت ایران در پاسداری از کشور و انقلاب دانست و گفت: اقتدار ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت شد.

