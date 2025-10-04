حکم زنا با زن شوهردار

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: زنا و رابطه نامشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی است که باعث خسارت های جبران ناپذیر است به همین جهت اسلام آنرا حرام دانسته و با آن شدیداًً مبارزه نموده است.

خداوند در قرآن فرموده است: ...و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است! [۱]

در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده:

الف- تنها نمی گوید زنا نکنید، بلکه می‌گوید به این عمل شرم‌ آور نزدیک نشوید، این تعبیر علاوه بر تاکیدی که در عمق آن نسبت به خود این عمل نهفته شده، اشاره لطیفی به این است که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی دارد که انسان را تدریجا به آن نزدیک می‌کند، چشم‌چرانی یکی از مقدمات آن است، برهنگی و بی حجابی مقدمه دیگر، کتاب های بدآموز و" فیلم های آلوده" و" نشریات فاسد" و" کانون های فساد" هر یک مقدمه‌ای برای این کار محسوب می‌شود.



هم چنین خلوت با اجنبیه (یعنی بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالی و تنها) عامل وسوسه‌انگیز دیگری است.



بالأخره ترک ازدواج برای جوانان، و سخت گیری های بی دلیل طرفین در این زمینه، همه از عوامل" قرب به زنا" است که در آیه فوق با یک جمله کوتاه همه آنها را نهی می‌کند، و در روایات اسلامی نیز هر کدام جداگانه مورد نهی قرار گرفته است.

ب- جملۀ" إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً" که مشتمل بر سه تاکید است (انّ و استفاده از فعل ماضی و تعبیر به فاحشه) عظمت این گناه آشکار را آشکارتر می‌کند.

ج- جملۀ" ساءَ سَبِیلًا" (راه زنا بد راهی است) بیانگر این واقعیت است که این عمل راهی به مفاسد دیگر در جامعه می‌گشاید.



آثار شوم زنا در کلام معصومین



پیامبر اکرم (ص) فرمود: زنا دارای زیان‌های دنیوی و اخروی است، امّا در دنیا: از بین رفتن نورانیّت و زیبایی انسان، مرگ زودرس و قطع روزی و امّا در آخرت: درماندگی، هنگام حساب قیامت غضب الاهی و جهنّم همیشگی.



از پیامبر (ص) نقل شده است: هر گاه زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی هم زیاد می‌شود.



زنا نکنید، تا همسران شما نیز به زنا آلوده نشوند. هر که به ناموس دیگران تجاوز کند، به ناموسش تجاوز خواهد شد. همان گونه که با دیگران رفتار کنید، با شما رفتار خواهد شد. [۲]

امام علی بن ابی طالب (ع) در حدیثی می‌گوید: از پیامبر شنیدم چنین می‌فرمود:



در زنا شش اثر سوء است، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است.



اما آنها که در دنیا است یکی این است که صفا و نورانیت را از انسان می‌گیرد روزی را قطع می‌کند، و تسریع در نابودی انسان ها می‌کند و اما آن سه که در آخرت است غضب پروردگار، سختی حساب و دخول- یا خلود- در آتش دوزخ است [۳] .‌

علی (ع) ترک زنا را مایۀ استحکام خانواده و ترک لواط را عامل حفظ نسل می‌داند.

در یکی از سخنان حضرت رضا (ع) برخی مفاسد زنا عنوان شده، از جمله:



۱- ارتکاب قتل به وسیلۀ سقط جنین.

۲- بر هم خوردن نظام خانوادگی و خویشاوندی.

۳- ترک تربیت فرزندان.

۴- از بین رفتن موازین ارث.



به خاطر همین آثار سوء و مفاسد دیگر است که اسلام شدیداً آنرا محکوم کرده و آنرا گناهی بزرگ می داند، اما اگر انسان، مرتکب این عمل زشت خصوصا زنا با زن شوهر دار بشود و واقعا از عمل خود پشیمان باشد و در پی توبه و بازگشت واقعی باشد راه توبه برای او باز است.



قرآن کریم در توصیف عباد الرحمن (بندگان راستین خدا) یکی از اوصاف آنان را عدم ارتکاب زنا دانسته و فرموده است: "...و (آنان) زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید! عذاب او در قیامت مضاعف می‌گردد، و همیشه با خواری در آن خواهد ماند! مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می‌کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به سوی خدا بازگشت می‌کند. "[۴]



در جای دیگر در معرفی پرهیزکاران فرموده است: "...و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می‌افتند و برای گناهان خود، طلب آمرزش می‌کنند - و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ - و بر گناه، اصرار نمی‌ورزند، با این که می‌دانند. آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشت هایی است که از زیر درختانش، نهرها جاری است جاودانه در آن می مانند چه نیکو است پاداش اهل عمل"[۵] .



در روایت معتبری آمده است:"جوانی گریان خدمت پیامبر (ص) آمد و سخت ناراحت بود و می‌گفت از خشم خدا می‌ترسم.



فرمود: شرک آورده‌ای!؟ گفت: نه.

فرمود: خون ناحق ریخته‌ای؟

عرض کرد: نه.

فرمود: خدا گناه تو را می‌آمرزد هر قدر زیاد باشد.

عرض کرد: گناه من از آسمان و زمین و عرش و کرسی بزرگتر است.

فرمود: گناهت از خدا هم بزرگتر است!؟ عرض کرد: نه خدا از همه چیز بزرگتر است.

فرمود: برو (توبه کن) که خدای عظیم گناه عظیم را می‌آمرزد.

بعد فرمود: بگو ببینم گناه تو چیست؟

عرض کرد: ای رسول خدا ص از روی تو شرم دارم که بازگو کنم.

فرمود: آخر بگو ببینم چه کرده‌ای!؟ عرض کرد: هفت سال نبش قبر می‌کردم، و کفن های مردگان را برمی‌داشتم تا این که روزی به هنگام نبش قبر به جسد دختری از انصار برخورد کردم، بعد از آن که او را برهنه کردم دیو نفس در درونم به هیجان در آمد ... (سپس ماجرای تجاوز خود را شرح می‌دهد)



هنگامی که سخنش به این جا رسید پیامبر اکرم (ص) بسیار ناراحت شده و فرمودند:"



این فاسق را بیرون کنید، و رو به سوی او کرده اضافه نمود: تو چه قدر به دوزخ نزدیکی!؟ جوان بیرون آمد سخت گریه می‌کرد، سر به بیابان گذاشت و عرض می‌کرد:



ای خدای محمد (ص)! اگر توبه مرا می‌پذیری پیامبرت را از آن با خبر کن و اگر نه آتشی از آسمان بفرست و مرا بسوزان و از عذاب آخرت برهان، اینجا بود که پیک وحی خدا بر پیامبر نازل شد و آیۀ: قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا... را بر آن حضرت خواند. [۶] ای پیامبر بگو: ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همۀ گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است [۷] .

بنا براین اگر خواهان نجات هستید با امید به عفو و بخشش الهی باید بدون اینکه کسی را از گناه خود باخبر سازید هر چه زودتر بین و خود و خدای خود اقدام به توبه کنید.

بنا بر نظر بسیاری از مراجع معظم تقلید چنین زنی بر شخص زانی حرام ابدی خواهد شد. و حتی اگر این از شوهر خود طلاق بگیرد مردی که قبلا با او زنا کرده نمی تواند با او ازدواج نماید. [۸]

