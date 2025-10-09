عقیقه، شرایط و مستحبات

گروهی از فقها می‌گویند: عقیقه عبارت است از کشتن گوسفند هنگام ولادت فرزند.برخی دیگر گفته‌اند: عقیقه، آن حیوانی است که برای فرزند می‌کشند، چه فرزند پسر باشد یا دختر.کسی که خداوند فرزندی به او عنایت کرده، بنابر نظر برخی از فقها، واجب،و بنابر نظر مشهور از فقها، مستحب است،در روز هفتم ولادت فرزندش گوسفندی را به عنوان عقیقه جهت حفظ فرزند از بلاها ذبح کند و گوشت آن‌را حداقل به ده نفر اطعام کند.از امام صادق(ع) سؤال شده، آیا صدقه دادن قیمت عقیقه کفایت از عقیقه کردن می‌کند؟ حضرت فرمودند: نه کفایت نمی‌کند؛ خداوند دوست دارد طعام دادن و خون ریختن را.در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است: «هر مولودی گرو عقیقه است»؛یعنی اگر عقیقه نکنند فرزند، در معرض مرگ و یا انواع بلاها است.از این جهت اگر پدر تا هنگام بلوغ فرزند برایش عقیقه نکند، بعد از بلوغ تا آخر عمرش بر خود فرزند مستحب است برای خود عقیقه کند.عمر بن یزید می‌گوید، به امام صادق(ع) عرض کردم: «نمی‌دانم پدرم برای من عقیقه کرده است یا نه؟ امام(ع) به من امر کرد برای خودم عقیقه کنم و من هم [بنا به دستور امام] برای خودم عقیقه کردم، در حالی که پیر و سالخورده بودم».در این‌که آیا در عقیقه باید حیوان هم جنس فرزند باشد؛ یعنی اگر فرزند پسر بود عقیقه، نر باشد و اگر فرزند دختر بود عقیقه، ماده باشد و این‌که چه حیوانی را می‌توان برای عقیقه کشت روایات مختلف وارد شده است.از امام صادق(ع) روایت شده است: «اگر فرزند، پسر بود، برای او حیوان نر، عقیقه کنید و اگر فرزند، دختر بود برای او حیوان مادّه، عقیقه کنید».امّا در روایت دیگر از امام صادق(ع) در مورد عقیقه دختر و پسر سؤال شد، حضرت فرمود: «عقیقه دختر و پسر، یکسان است و فرقی ندارد».یعنی نیاز نیست برای دختر، عقیقه ماده و برای پسر عقیقه نر کشته شود.به تبع روایات، فقها، نیز نظر یکسان در مسئله ندارند؛ لذا برخی از فقها گفته‌اند: برای پسر، گوسفند نر و برای دختر، گوسفند ماده کشته شود.عقیقه نیز فقط باید گوسفند باشد، نه غیر آن.البته برخی دیگر از فقها بر آنند: بهتر این است که عقیقه گوسفند باشد، سپس شتر و سپس هر حیوانی که بتوان آن‌را قربانی کرد.برخی هم معتقدند مساوی بودن عقیقه در نر و ماده بودن با فرزند، مستحب است، اما اگر یکسان هم نباشند کفایت می‌کند.خلاصه جمع بین روایات و نظریات مختلف فقها، این است که بهتر آن است که حیوان ذبح شونده، جهت عقیقه، گوسفند باشد، ولی اگر غیر گوسفند از بقیّه حیوانات مثل گاو یا شتر برای عقیقه استفاده کنند، نیز کفایت می‌کند.همچنین، افضل تساوی در جنسیت، بین عقیقه و فرزند است، امّا اگر تساوی در جنسیت هم رعایت نشود، باز اشکالی ندارد و کفایت، می‌کند.برخی از فقها،می‌گویند حیوانی که عقیقه می‌شود، بهتر است شرایط قربانیرا داشته باشد؛ یعنی معیوب نباشد، چاق باشد، سنآن هم رعایت شود، ولی اگر شرایط قربانی را نداشته باشد باز هم کفایت می‌کند. چنان‌که امام صادق(ع) فرمودند: «همانا عقیقه گوسفند گوشتی است(یعنی هدف گوشت است)، به منزله قربانی نیست، هر گوسفندی برای عقیقه کفایت می‌کند، منتها هر چه چاق‌تر باشد بهتر است».امام صادق(ع) فرمودند وقتی می‌خواهید عقیقه را سر ببرید بگوئید: «یٰا قَوْمِ إِنِّی بَرِی‌ءٌ مِمّٰا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَإِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَاللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ».لازم به ذکر است که به‌جای فلان بن فلان، اسم فرزند و پدرش ذکر شود.امام صادق(ع) فرمودند هنگامی که حیوان را سر بریدید بگویید: «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ».آن‌حضرت همچنین فرمودند بعد از ذبح بگویید: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص».از امام باقر(ع) نیز نقل شده است، وقتی عقیقه را سر بریدی بگو: «بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ اللهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً باللهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ الله وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ».مستحب است بعد از سر بریدن عقیقه، استخوان‌هایش را نشکنند، بلکه از بندها جدا کنند،ولی استحباب دفن کردن استخوان‌های عقیقه و بعضی از کارهایی که در بعضی جاها مرسوم و معروف است، ثابت نشده و مدرکی ندارد.مستحب است یک رانیا یک سومو یا یک چهارمگوسفند را به قابله دهند، اگر قابله مادر بزرگ پدری نوزاد باشد، یا از افراد تحت تکفّل وی باشد، چیزی به قابله داده نمی‌شود،و اگر فرزند بدون قابله متولد شد، آن‌را به مادر فرزند می‌دهند و مادر آن‌را به هر کسی که خواست می‌دهدبقیّه گوشت را بین مؤمنان نیازمند تقسیم کنند، اما بهتر آن است که بقیّه را لااقل با آب و نمک بپزند و گوشت آن را حدّاقل به ده نفر از مؤمنان، اطعام کنند هر قدر بیشتر باشند دارای فضیلت بیشتر است.سنّت است که پدر و مادر و هر کسی که خرجش به عهده پدر آن طفل است و عیال او محسوب می‌شوند - مانند فرزندان - از گوشت عقیقه نخورند، همچنین بهتر آن است که از طعامی که در آن پخته باشد نخورند، و خوردن مادر از آن گوشت کراهت بیشتری دارد اما اشکالی ندارد که مادر از گوشت عقیقه به همسایه فقیرش بدهد.خوب است تراشیدن موی سر فرزند و صدقه دادن به طلا یا نقره، به وزن آن موها و عقیقه نمودن در روز هفتم هم زمان، انجام شود،ولی مستحب است که اوّل، سر فرزند را بتراشند و بعد عقیقه انجام دهند.

[۱] . طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج ۵، ص ۲۱۵، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ۱۳۷۵ ش.

[۲] . شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، ‌ج ۱، ص ۳۹۴، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ق. ‌

[۳] . شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص ۴۰۶، دفتر انتشارات اسلامی، ‌ قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق. ‌

[۴] همان.

[۵] . علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ۷، ص ۳۰۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق. ؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۲، ص ۶۴۶، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق؛ شیخ طوسی، الخلاف، محقق، مصحح، علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی عراقی، ج ۶، ص ۶۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷‌ ق؛ حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص ۴۵۸، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵‌ .؛ حسینی روحانی‌ قمّی، سید صادق، فقه الصادق (ع)، ج ۲۲، ص ۲۸۷، ‌ دار الکتاب، مدرسه امام صادق(ع)، ‌ قم، ‌ چاپ اول، ‌۱۴۱۲ ق. ‌

[۶] . کلینی، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ۶، ص ۲۸ و ۲۹، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.

[۷] . همان، ص ۲۵.

[۸] همان.

[۹] . مجلسی، محمدباقر، حلیة المتقین، ص ۱۱۵، انتشارات ارمغان طوبی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.

[۱۰] . المبسوط فی فقه الإمامیة، ‌ ج ۱، ص ۳۹۵.

[۱۱] . الکافی، ج ۶، ص ۲۵.

[۱۲] . ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ‌ محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ۳، ص ۴۸۵، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق. ‌

[۱۳] الکافی، ج ۶، ص ۲۶.

[۱۴] . طوسی، محمد بن علی بن حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ‌ محقق، مصحح، محمد حسون، ص ۳۱۶، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، ‌ چاپ اول، ‌۱۴۰۸‌ق؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۹۵.

[۱۵] . المبسوط، ج ۱، ص ۳۹۵.

.[۱۶] الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ‌ ص ۳۱۶.‌

.[۱۷] عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(المحشّٰی- کلانتر)، ج ۵، ص ۴۴۸، کتابفروشی داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق. ‌

[۱۸] .همان، ص ۴۴۷.

[۱۹] . ۱. آن‌که اگر شتر باشد سن آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در شش سال شده باشد، اگر گاو است بنا بر احتیاط واجب کمتر از دو سال نباشد و داخل در سه سال شده باشد، همچنین در بُز کمتر از سن گاو نباشد، و در میش به احتیاط واجب، کمتر از یک سال نباشد و داخل در سال دوم شده باشد. ۲. باید صحیح باشد. ۳. باید خیلی پیر نباشد. ۴. باید تام الاجزاء باشد، و ناقص کافی نیست. ۵. باید لاغر نباشد. ۶. باید «خصی» (اخته) نباشد. ۷. باید بیضه آن‌را نکوبیده باشند. ۸. باید در اصل خلقت بی‌دُم نباشد. ۹. در اصل خلقت بی‌بیضه نباشد. (امام خمینی، مناسک حج، ص ۲۵۸ و ۲۵۹).

[۲۰] . اگر شتر باشد سن آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در شش سال شده باشد، اگر گاو است بنا بر احتیاط واجب کمتر از دو سال نباشد و داخل در سه سال شده باشد، همچنین در بُز کمتر از سن گاو نباشد، و در میش به احتیاط واجب کمتر از یک سال نباشد و داخل در سال دوم شده باشد. (امام خمینی، مناسک حج، ص ۲۵۸).

[۲۱] . الکافی، ج ۶، ص ۳۰.

[۲۲] . انعام، ۷۸، ۷۹.

[۲۳] . همان، ۱۶۲ و ۱۶۳.

[۲۴] . الکافی، ج ۶، ص ۳۱.

[۲۵] . همان.

[۲۶] . همان، ص ۳۰.

[۲۷] . همان، ص ۳۰ و ۳۱.

[۲۸] . همان، ص ۲۹.

[۲۹] . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۲، ص ۳۸۹، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم.

[۳۰] . الکافی، ج ۶، ص ۲۸، ۲۹.

[۳۱] . همان، ص ۳۲.

[۳۲] . همان، ص ۲۷ و ۲۹.

[۳۳] . همان، ص ۳۲.

[۳۴] . همان، ص ۲۹.

[۳۵] . منسوب به امام رضا، فقه الرضا، ص ۲۳۹، ‌ مؤسسه آل البیت، مشهد، چاپ اول، ‌۱۴۰۶ ق. ‌

[۳۶] . الکافی، ج ۶، ص ۳۲.

[۳۷] . همان، ص ۳۳.