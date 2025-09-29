به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت دارم.»

..............................

پایان پیام/