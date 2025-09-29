  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

رئیس مجلس در پیامی درگذشت همسر حضرت آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵
کد خبر: 1732926
رئیس مجلس در پیامی درگذشت همسر حضرت آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت

رئیس مجلس در پیامی درگذشت همسر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجرجزیل مسئلت دارم.»

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha