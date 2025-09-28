به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همسر حضرت آیتالله العظمی سیستانی پس از تحمل دورهای بیماری در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
در بیانیه صادر شده در این خصوص آمده است:
«إنا لله وإنا إلیه راجعون»
علویه جلیله، بانوی بزرگوار و کریمه آیتالله سید میرزا حسن، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی (قدس سرهما) و همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دام ظله)، به جوار رحمت الهی شتافت.
پیکر مطهر ایشان ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، ششم ربیعالثانی، از مسجد شیخ طوسی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
همچنین مجلس فاتحه برای شادی روح آن مرحومه در روزهای دوشنبه و سهشنبه پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد خضراء برگزار خواهد شد.
«لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم»
