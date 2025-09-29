به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پیامی به مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی، ارتحال همسر مکرمه ایشان را تسلیت گفت.
متن پیام دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا إلیه راجعون
حضرت آیتالله العظمی سیستانی حفظهاللهتعالی
مرجع تقلید معزز شیعیان
خبر ارتحال همسر مکرم حضرت مستطابعالی، بانوی مؤمن، باتقوا و عفیف و علویه جلیلالقدر، فرزند مرحوم آیتالله سیدمیرزا حسن، نواده زندهیاد آیتالله مجدد شیرازی بزرگ، مایه تأسف همه شیعیان و ارادتمندان به ساحت گرانسنگ مرجعیت و روحانیت معظم شیعه گردید.
آن فقیده سعیده که عمری در بیت شریف مرجعیت، در شرایط سخت و طاقتفرسای نظام ستم و جنایات بعثیان و در دوران دشوار پس از سقوط که مردم عراق تا امروز روی خوش آرامش و امنیت را به دلیل دخالت اجانب و تهدیدات نیروهای تکفیری و واپسگرا ندیدهاند، شاهد مظالم آن دوران و جهاد و تلاش مجدانه آن مرجع مجاهد و مثل عالی علم و تقوا، در اعلان جهاد و تلاش برای اصلاح امور و هشدارها و توصیهها و حتی فریاد سکوت و امتناع و خانهنشینی آنجناب در این دوران بودهاند و رنج همه مصائب و سختیها را در کنار آن مرجع عظیمالشأن به جان خریدهاند و نتیجه آن همه مجاهدت، تربیت فرزندانی برومند مانند آیات سید محمدرضا و سید محمدباقر و صبیههایی بوده که در بیوت روحانیت همچون خاندانهای کشمیری و شهرستانی و مانند آن منشأ خدمت و تربیت بوده وهستند.
بیگمان بانوی نمونه متعبد و الگوی کامل و رهروی عامل به سیره نبوی، علوی و فاطمی بودهاند. طوبی لها وحسن مآب.
اینجانب ضمن تسلیت و تعزیت درگذشت مرحومه مکرمه همسر مهربان و فداکار جنابعالی، برای آن بانوی فقید رحمت و رضوان و غفران الهی، جایگاه نیکو در بهشت برین و حشر با جده گرامیشان حضرت زهرای اطهر سلاماللهعلیها و برای حضرت مستطاب عالی، آقازادگان و فرزندان مکرم و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل و طول عمر و صحت و سلامت را از درگاه خدایمنّان جلوعلا مسألت دارم.
متع الله المسلمین بدوام بقائکم وظلکم الوارف.
رضا رمضانی
