  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به حجت‌الاسلام شهرستانی در پی ارتحال همسر آیت‌الله سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰
کد خبر: 1732844
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به حجت‌الاسلام شهرستانی در پی ارتحال همسر آیت‌الله سیستانی

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در پی درگذشت همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، طی پیامی به حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی ـ نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی و داماد ایشان ـ این مصیبت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در پی ارتحال همسر مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی «دامت برکاته» پیامی صادر کرد و درگذشت آن بانوی مؤمنه را به نماینده تام‌الاختیار و داماد آیت‌الله سیستانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی تسلیت گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«باسمه‌تعالی

برادر مکرم حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید جواد شهرستانی ـ زیدعزه

سلام علیکم

بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛

درگذشت متعلقه‌ مکرمه حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی سیستانی (دام‌ عزة العالی) و ام‌الزوجه جناب‌عالی، سلالة السادات، بانوی‌ متقی و باکرامت و نواده میرزای شیرازی (رحمة‌الله‌علیهما) را به آن برادر ارجمند تسلیت می‌گویم.

از خدای‌ منّان علو درجات و رحمت و رضوان و غفران‌ الهی برای آن مرحومه مسألت دارم و امیدوارم که با اجداد طاهرینش و زهرای‌ اطهر (سلام‌الله‌علیها) در بهشت برین محشور شوند و برای جناب‌عالی، همسر مکرم شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل، اجر جزیل و طول عمر با عزت و حسن عاقبت را خواهانم.

انا لله و انا الیه راجعون.»

این پیام با امضای «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) صادر شده است.

.................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha