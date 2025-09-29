به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در پی ارتحال همسر مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی «دامت برکاته» پیامی صادر کرد و درگذشت آن بانوی مؤمنه را به نماینده تام‌الاختیار و داماد آیت‌الله سیستانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی تسلیت گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

«باسمه‌تعالی

برادر مکرم حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید جواد شهرستانی ـ زیدعزه

سلام علیکم

بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛

درگذشت متعلقه‌ مکرمه حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی سیستانی (دام‌ عزة العالی) و ام‌الزوجه جناب‌عالی، سلالة السادات، بانوی‌ متقی و باکرامت و نواده میرزای شیرازی (رحمة‌الله‌علیهما) را به آن برادر ارجمند تسلیت می‌گویم.

از خدای‌ منّان علو درجات و رحمت و رضوان و غفران‌ الهی برای آن مرحومه مسألت دارم و امیدوارم که با اجداد طاهرینش و زهرای‌ اطهر (سلام‌الله‌علیها) در بهشت برین محشور شوند و برای جناب‌عالی، همسر مکرم شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل، اجر جزیل و طول عمر با عزت و حسن عاقبت را خواهانم.

انا لله و انا الیه راجعون.»

این پیام با امضای «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) صادر شده است.

.................

پایان پیام