متن پیام آیت الله مهدی هادوی تهرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره بقره

ٱلَّذِینَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِیبَةࣱ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَٰجِعُونَ

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)

ارتحال متعلقه مکرمه حضرت عالی را به حضور شما و همه بازماندگان، به ویژه آقازاده‌های کرام و داماد مکرم تسلیت عرض می‌کنم و برای آن مرحومه مکرمه حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای جناب عالی و تمام بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی‌بدیل خواستارم.

ملتمس دعا

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد علیه السلام

هشتم شهریور ۱۴۰۴

هفتم ربیع الثانی ۱۴۴۷

