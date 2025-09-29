  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت حضرت آیت الله مظاهری درپی ارتحال همسر حضرت آیت الله سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۸
کد خبر: 1732928
 حضرت آیت‌الله مظاهری خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مصیبت وارده را تسلیت گفتند.

حضرت آیت‌الله مظاهری خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مصیبت وارده را تسلیت گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
نجف اشرف – حضرت آیت‌الله آقای سیستانی«دامت‌برکاته»

با اهداء سلام و تحیّات،
مصیبت درگذشت سرکار مخدّرۀ علویّه، متعلّقۀ مکرمّۀ حضرتعالی را به حضور آن جناب و همۀ اصحاب مصیبت، خصوصاً آقازادگان معزّز، تسلیت عرض می‌کنم.

امید است خداوند تعالی، تسلّا و آرامش بر قلب شریف جنابعالی نازل فرموده و آن علویّۀ فقیده را در أعلی‌علّیین، با جدّۀ مطهره‌اش، حضرت فاطمۀ زهرا«سلام‌الله‌علیها» محشور و متنعّم فرماید.

از خداوند سبحان، طول عمر قرین به عافیت و دوام برکات وجود حضرتعالی و صبر جمیل و اجر جزیل و حسن عاقبت خاندان مصاب را مسألت می‌کنم.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

حسین المظاهری
۶ / ربیع الثانی /۱۴۴۷
۷ / مهر / ۱۴۰۴»

