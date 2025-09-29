پیام تسلیت حضرت آیت الله مظاهری درپی ارتحال همسر حضرت آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله مظاهری خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی مصیبت وارده را تسلیت گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

نجف اشرف – حضرت آیت‌الله آقای سیستانی«دامت‌برکاته»

با اهداء سلام و تحیّات،

مصیبت درگذشت سرکار مخدّرۀ علویّه، متعلّقۀ مکرمّۀ حضرتعالی را به حضور آن جناب و همۀ اصحاب مصیبت، خصوصاً آقازادگان معزّز، تسلیت عرض می‌کنم.

امید است خداوند تعالی، تسلّا و آرامش بر قلب شریف جنابعالی نازل فرموده و آن علویّۀ فقیده را در أعلی‌علّیین، با جدّۀ مطهره‌اش، حضرت فاطمۀ زهرا«سلام‌الله‌علیها» محشور و متنعّم فرماید.

از خداوند سبحان، طول عمر قرین به عافیت و دوام برکات وجود حضرتعالی و صبر جمیل و اجر جزیل و حسن عاقبت خاندان مصاب را مسألت می‌کنم.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

حسین المظاهری

۶ / ربیع الثانی /۱۴۴۷

۷ / مهر / ۱۴۰۴»

..............................

پایان پیام/