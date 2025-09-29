پیام تسلیت حضرت آیت الله مظاهری درپی ارتحال همسر حضرت آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله مظاهری خطاب به حضرت آیتالله العظمی سیستانی مصیبت وارده را تسلیت گفتند.
متن پیام به شرح زیر است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
نجف اشرف – حضرت آیتالله آقای سیستانی«دامتبرکاته»
با اهداء سلام و تحیّات،
مصیبت درگذشت سرکار مخدّرۀ علویّه، متعلّقۀ مکرمّۀ حضرتعالی را به حضور آن جناب و همۀ اصحاب مصیبت، خصوصاً آقازادگان معزّز، تسلیت عرض میکنم.
امید است خداوند تعالی، تسلّا و آرامش بر قلب شریف جنابعالی نازل فرموده و آن علویّۀ فقیده را در أعلیعلّیین، با جدّۀ مطهرهاش، حضرت فاطمۀ زهرا«سلاماللهعلیها» محشور و متنعّم فرماید.
از خداوند سبحان، طول عمر قرین به عافیت و دوام برکات وجود حضرتعالی و صبر جمیل و اجر جزیل و حسن عاقبت خاندان مصاب را مسألت میکنم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
حسین المظاهری
۶ / ربیع الثانی /۱۴۴۷
۷ / مهر / ۱۴۰۴»
