«یاسر علیجانی» رئیس کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی اجلاس و معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان روز دوشنبه، 7 مهر 1404 در نشست تخصصی این کمیته، نماز را سرمایهای ماندگار برای آینده جامعه دانست و اظهار کرد: اقدام و سرمایهگذاری در حوزه ترویج فرهنگ نماز، اقدامی بنیادین برای تربیت نسلهای آینده است.
وی با اشاره به مقدمات برگزاری این رویداد ملی افزود: تمهیدات لازم در حوزههای مختلف اجرایی و رسانهای پیشبینی شده و در همین راستا فراخوانها، پوسترها و تیزرهای تبلیغاتی اجلاس تهیه و طی روزهای آینده در سطح شهر رشت، فضاهای عمومی و رسانهها منتشر خواهد شد.
علیجانی تشکیل ۶ کمیته تخصصی را از اقدامات مهم برای انسجامبخشی به برنامهها دانست و تصریح کرد: کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی علاوه بر تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی مرتبط با نماز، اجرای مصاحبههای تخصصی با اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، حضور در برنامههای صداوسیمای مرکز گیلان، برگزاری نشست خبری و اعزام کارشناسان مذهبی و فرهنگی به مدارس را در دستور کار دارد.
رئیس کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی اجلاس نماز خاطرنشان کرد: این اجلاسیه با حضور قریب به ۵۰۰ نفر از مهمانان کشوری و استانی شامل مسئولان، اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی در مرکز استان گیلان برگزار خواهد شد.
وی بر ضرورت تولید محتوا متناسب با جامعه هدف و گروههای مختلف مخاطبان تأکید کرد و گفت: استفاده از زبان ساده و قالبهای متنوع رسانهای میتواند موجب تعمیق فرهنگ نماز در میان اقشار مختلف جامعه شود.
علیجانی با تأکید بر اهمیت تبلیغات محیطی در جلب مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: بهرهگیری هدفمند از تابلوهای تبلیغاتی شهری، رسانههای جمعی، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از اولویتهای کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی است و میتواند در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به جایگاه نماز و نقش آن در تعالی فردی و اجتماعی بسیار مؤثر باشد.
معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان در ادامه به محورهای محتوایی اجلاس امسال اشاره کرد و گفت: اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری های نوین و راهبردی بهعنوان یکی از رویکردهای ویژه در دستور کار قرار گرفته است چراکه بانوان در نهاد خانواده و تربیت نسل آینده نقشی کلیدی در ترویج این فریضه الهی دارند.
وی همچنین با اشاره به هویت تاریخی و انقلابی گیلان افزود: نماز و نهضت جنگل از دیگر محورهای نوآورانه اجلاس است که با هدف معرفی ابعاد معنوی نهضت میرزا کوچک جنگلی و پیوند آن با فرهنگ دینی مردم گیلان طراحی شده است.
علیجانی، نقش هنر را در انتقال پیام نماز برجسته دانست و ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهای هنرهای نمایشی، تئاتر، فیلم کوتاه و قالبهای بصری میتواند در جذب جوانان و نوجوانان و اثرگذاری پیام نماز در جامعه بسیار کارساز باشد.
رییس کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی اجلاس در پایان با دعوت از رسانهها، هنرمندان، فعالان فرهنگی و نخبگان علمی برای مشارکت در این رویداد مهم گفت: اجلاس سراسری نماز فرصتی ارزشمند برای همافزایی فکری و فرهنگی در راستای ترویج این فریضه الهی است و امید میرود با همکاری همه دستگاهها، شاهد برگزاری باشکوه و در شأن مردم گیلان باشیم.
