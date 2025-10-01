ملت ۲۵۰ میلیونی پاکستان هرگز رژیم اشغالگر را به رسمیت نخواهند شناخت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام احمد اقبال رضوی، نائبرئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، تأکید کرد که طرح صلح موسوم به آمریکایی، طرحی استعماری و غیرقابل قبول است و ملت ۲۵۰ میلیونی پاکستان آن را قاطعانه رد میکند.
وی تصریح کرد: ملت پاکستان هرگز رژیم اشغالگر را به رسمیت نخواهد شناخت و فلسطین فقط متعلق به فلسطینیهاست.
رضوی همچنین از جامعه جهانی و رهبران داخلی خواست تا در دفاع از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و برای استقرار عدالت در میان ملتها، موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کنند.
