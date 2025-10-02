به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیودومین اجلاس سراسری نماز با موضوع «اقامه نماز؛ مادران، فرزندان، فناوریهای نوین و راهبردی» روز هفدهم مهرماه در استان گیلان برگزار میشود. به همین مناسبت حجتالاسلام والمسلمین «اسماعیل ولیخانی» مدیر مرکز تخصصی نماز قم و عضو کمیته علمی اجلاس، در گفتگویی ابعاد مختلف این رویداد، پیشینه اجلاسها و فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط را تشریح کرد.
جایگاه اجلاس سراسری نماز در کشور
حجتالاسلام ولیخانی در این گفتگو ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع)، اجلاس سراسری نماز را یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی کشور دانست و گفت: تاکنون ۳۱ اجلاس در استانهای مختلف برگزار شده و همواره مقام معظم رهبری پیامهایی به این اجلاسها ارسال کردهاند. این پیامها نقشه راه ستاد اقامه نماز در ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه است.
وی افزود: بیشترین برنامهریزی در اجلاسهای گذشته بر نماز نسل نو متمرکز بوده تا بتوانیم جوانان و نوجوانان را به نماز ترغیب و تشویق کنیم.
مدیر مرکز تخصصی نماز قم ادامه داد: اجلاس سیودوم با موضوع اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوریهای نوین و راهبردی در گیلان برگزار خواهد شد. با توجه به تحقیقات انجامشده، مادران در خانوادهها نقشی تأثیرگذار در تربیت فرزندان دارند و بر اساس آمار ستاد اقامه نماز، بیش از ۷۳ درصد نوجوانان گفتهاند نماز را در بستر خانواده یاد گرفتهاند و حدود ۹۰ درصد نیز تأکید کردهاند که نماز را از مادران خود آموختهاند.
وی اظهار داشت: شعار امسال ستاد اقامه نماز نیز همین موضوع است؛ مادران، معماران فرهنگ اقامه نماز در خانواده و جامعه. بنابراین موضوع اجلاس نیز بر همین اساس انتخاب شد تا مادران بتوانند از ظرفیت فناوریهای نوین در تربیت دینی و نمازی فرزندان استفاده کنند.
ارسال ۱۴۲۲ اثر به دبیرخانه سیودومین اجلاس سراسری نماز
حجتالاسلام ولیخانی درباره استقبال از اجلاس گفت: در چهار قالب مقاله علمی، پوستر و اینفوگرافی، تجربههای زیستی و تألیفات، در مجموع هزار و ۴۲۲ اثر به دبیرخانه اجلاس سیودوم نماز ارسال شد. در پایش اولیه، ۷۳۴ اثر امتیاز لازم را به دست آوردند و برای داوری در اختیار کمیته علمی قرار گرفتند.
وی افزود: تمامی این آثار باید با محورهای تعیینشده همخوانی داشته باشند، از استانداردهای علمی برخوردار باشند و قبلاً در رویداد دیگری ارائه نشده باشند. داوری این آثار بهزودی به پایان میرسد و برگزیدگان در صحن اجلاس تقدیر خواهند شد.
تشریح برنامههای روز اجلاس
مدیر مرکز تخصصی نماز قم درباره برنامههای روز هفدهم مهر گفت: مهمترین بخش اجلاس، قرائت پیام مقام معظم رهبری است که توسط نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت انجام خواهد شد. سخنرانی حاجآقای قرائتی، خیرمقدم استاندار گیلان بهعنوان دبیر اجلاس، و سخنان برخی از وزرا و مسئولان کشوری نیز از برنامههای بخش صبح است.
وی ادامه داد: در بخش بعدازظهر دو پنل تخصصی با محورهای نماز و خانواده، نماز و مادران و همچنین نماز و فناوریهای نوین برگزار میشود. در این پنلها از ظرفیت فرهنگیان و مادران تأثیرگذار برای ارائه تجربیات و راهکارها استفاده خواهد شد.
فعالیتهای علمی و پژوهشی مرکز تخصصی نماز
ولیخانی در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح مأموریتهای مرکز تخصصی نماز پرداخت و گفت: این مرکز به دستور حجتالاسلام قرائتی حدود ۱۵ سال پیش تأسیس شد تا در سه حوزه آموزش، پژوهش و تبلیغ به موضوع نماز بپردازد. تربیت مبلغین و کارشناسان متخصص برای اقشار مختلف جامعه، تولید محتواهای علمی و چندرسانهای و پاسخگویی به نیازهای آموزشی از جمله مأموریتهای مرکز است.
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳۶۰ اثر علمی و آموزشی در قالب کتاب، درسنامه و محتواهای چندرسانهای تولید کردهایم. همچنین سایت قنوتداتنت بهعنوان یکی از قویترین پایگاههای محتوایی در حوزه نماز و بخش قنوت نوجوان راهاندازی شده است تا نیازهای نسل نو را پوشش دهد.
فناوریهای نوین در خدمت ترویج نماز
عضو کمیته علمی اجلاس نماز با اشاره به اهمیت فضای مجازی گفت: امروزه خانوادهها و نسل نو درگیر فناوریهای نوین هستند و ما نمیتوانیم نقش این ابزارها را نادیده بگیریم. مرکز تخصصی نماز با ذائقهسنجی و شناخت نیازهای نسل جدید، محتوای چندرسانهای و آموزشی را متناسب با آنها تولید کرده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از دو هزار نفرروز اعزام مبلغ و کارشناس داشتیم که به اقشار مختلف در سراسر کشور پاسخگو بودند. یکی از مهمترین موضوعاتی که پیگیری میشود پرسمان نماز است؛ به این معنا که شبهات نسل نو و خانوادهها شناسایی و پاسخهای علمی به آنها ارائه میشود.
مدیر مرکز تخصصی نماز قم در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی ائمه جماعات مدارس، مساجد، ادارات و کارخانجات دورههای آموزشی متعددی طراحی شده است. همچنین طرح مبین ویژه مدیران مدارس در حال اجراست تا مدیران، معلمان و مربیان پرورشی با شیوهها و راهکارهای برگزاری نماز در مدارس آشنا شوند.
