حمله اسرائیل به ناوگان «الصمود» تجاوزی آشکار به ماموریت بشردوستانه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ احمد بن حمد الخلیلی» مفتی اعظم این کشور در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق)، ضمن محکوم کردن حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود»، تاکید کرد که حمله اسرائیل به ناوگان الصمود که ماموریت آن لغو محاصره ظالمانه غزه و گشودن دروازه ارتباط بین غزه و دوستانش در سراسر جهان است، حمله به خدمات بشردوستانه است.

وی تاکید کرد که این اقدام اسرائیل مصداق تجاوز بوده و مستلزم همبستگی و تلاش مشترک ملت‌های آزاد جهان برای مقابله است. در این زمینه، مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی به‌ویژه کشورهای هم‌جوار، دوچندان می باشد.

شیخ الخلیلی همچنین برای موفقیت ناوگان الصمود و رهایی مردم غزه از ظلم رژیم اسرائیل دعا کرد و خواستار ناکام‌ماندن توطئه‌های متجاوزان شد.

ناوگان «الصمود» مجموعه‌ای از کشتی‌های غیرنظامی و امدادی است که با مشارکت فعالان حقوق بشر، پزشکان، روزنامه‌نگاران و داوطلبان بین‌المللی، با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم محاصره‌شده غزه و جلب توجه جهانی به بحران انسانی در این منطقه، به سمت سواحل غزه حرکت کرده است.

