برگزاری سومین مجمع عمومی سالانه انجمن علمی امامت حوزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در سومین مجمع عمومی سالانه انجمن علمی امامت حوزه، گزارش عملکرد دوساله انجمن ارائه گردید و اعضا ضمن تبادل نظر و بیان دیدگاههای علمی، از بیانات حضرت آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی بهرهمند شدند.
همچنین با حضور اعضای پیوسته انجمن، انتخابات هیأت مدیره و بازرسان جدید انجام شد. در دور اول شمارش آرا، حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، حجتالاسلام والمسلمین دکتر فتحالله نجارزادگان و حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدصفر جبرئیلی به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. برای تعیین دو عضو دیگر، رأیگیری به دور دوم کشیده شد که در نهایت حجتالاسلام والمسلمین مهدی اسفندیاری و حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین نصیری به عنوان اعضای اصلی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالرحیم سلیمانی و حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا محمدی خراسانی به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
در بخش انتخاب بازرسان نیز در دور اول، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی علیزاده نجار و حجتالاسلام والمسلمین حسین اشهد به عنوان بازرسان اصلی و در دور دوم حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدجواد جلالی به عنوان بازرس علیالبدل برگزیده شدند.
