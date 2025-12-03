به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین کرسی آزاداندیشی حوزه علمیه استان کرمانشاه به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه طباطبایی (ره) و با همکاری کمیته کرسیهای آزاداندیشی حوزه علمیه استان، مجمع عالی حکمت اسلامی دفتر کرمانشاه، انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه رازی و انجمن علمی الهیات پردیس فرهنگیان شهید رجایی برگزار میشود.
این نشست علمی با عنوان «تدبرشناسی بر پایه تفسیر آیات چهارگانه تدبر در قرآن کریم» میزبان اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه خواهد بود.
در این کرسی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسین صدیقی به عنوان ارائهدهنده، حجتالاسلام والمسلمین دکتر یزدان جعفری در جایگاه ناقد و حجتالاسلام والمسلمین دکتر وحید امیری به عنوان داور حضور خواهند داشت. همچنین، دبیری علمی این نشست بر عهده حجتالاسلام والمسلمین برهان قلعهبالایی است.
این برنامه روز پنجشنبه، ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن جلسات مؤسسه آموزش عالی علامه طباطبایی (ره) واقع در کرمانشاه، بلوار شهید شیرودی (طاقبستان)، حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند این کرسی آزاداندیشی را به صورت زنده از طریق کانال مؤسسه در پیامرسان ایتا به آدرس https://eitaa.com/kalamkermanshah دنبال کنند.
