به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز ـ ۱۲ مهرماه ـ سالگرد شهادت سیدهاشم صفیالدین است؛ شخصیتی فداکار، بسیار موثر در همه پروندههای حزبالله، اما مایل به گمنامی.
وی کوتاهترین و اما موثرترین دوره دبیرکلی حزبالله را برعهده داشت. ۶ روزی که صرف حضور وی باعث قوت قلب و دلگرمی جامعه مقاومت و رزمندگان حزبالله شده بود.
اما همه چیز به این محدود نبود، سیدهاشم در این ۶ روز و حتی قبل از آن، با ارتباطگیری گسترده با اشخاص و افراد مختلف و انجام اقداماتی در حوزه حفاظت اطلاعات به جای شیخ نبیل قاووق و سایر اقدامات و برنامهها در حوزههای نظامی و امنیتی که با همکاری شیخ نعیم صورت میگرفت، باعث بازیابی ساختاری و حفظ حزب الله شد.
ولادت و تحصیل
سید هاشم صفیالدین در سال ۱۹۶۴م در منطقه دیر قانونالنهر در جنوب لبنان و در خانوادهای پرنفوذ و مشهور به دنیا آمد. وی در جوانی برای تحصیلات علوم حوزوی به قم رفت. صفیالدین پیش از رفتن به قم برای تحصیل علوم دینی، با دختر سید محمدعلی امین، از اعضای مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ازدواج کرد.
محل شهادت شهید سیدهاشم صفیالدین
ارتباط و دوستی با سیدحسن نصرالله
صفیالدین نسبت خانوادگی با سیدحسن نصرالله داشت. او مدت زیادی در سیاست لبنان ناشناخته بود تا اینکه به دلیل تدابیر امنیتی برای سیدحسن نصرالله، بهعنوان نماینده دبیرکل در مراسمهای حزب، از جمله در تشییع جنازه شهدای مقاومت ظاهر میشد.
نفر دوم حزبالله
از او بهعنوان نفر دوم حزبالله و جانشین سیدحسن نصرالله یاد میشد. صفیالدین از زمان تأسیس حزبالله لبنان در سال ۱۹۸۲م عضو این حزب بوده و از سال ۱۹۹۴م، ریاست شورای اجرایی حزبالله را بر عهده داشت. ازاینرو بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی حزبالله نظارت میکرد. وی در سال ۲۰۱۷م/۱۳۹۶ش در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا و عربستان قرار گرفت.
شهید سیدهاشم صفیالدین بر سر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی
شهادت
پس از شهادت سیدحسن نصرالله در ۶ مهر سال ۱۴۰۳ ش، برخی خبرگزاریها، سیدهاشم را دبیرکل جدید حزبالله معرفی کردند. حزبالله (به دلایل حفاظتی و امنیتی در آن برهه) این خبر را تایید نکرد، اما بعد از شهادتش دبیرکلی او تایید شد.
ارتش رژیم صهیونیستی، از ترور صفیالدین در ۳ اکتبر ۲۰۲۴ م/ ۱۲ مهر سال ۱۴۰۳ ش در حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت خبر داد. برای ترور صفیالدین ۷۳ تن بمب سنگرشکن به محل حضور وی شلیک شد.
رسانهها از کشف پیکر او در ۱ آبان ۱۴۰۳ خبر دادند و حزبالله در ۲ آبان شهادتش را رسماً اعلام کرد.
همانند سیدحسن نصرالله، این بمبارانها باعث شهادت سید صفیالدین نشد، بلکه ممانعت رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن آمبولانسها و تیمهای امدادی به محل حادثه، نهایتاً منجر به کمبود اکسیژن و شهادت ایشان شد.
آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیام تسلیتی، شهید صفیالدین را مجاهد، رشید، فداکار و از برجستهترین رهبران حزبالله خواند.
پیکر مطهر سیدهاشم به همراه سید شهدای مقاومت سیدحسن نصرالله پس از حدود ۵ ماه بعد از شهادت، در ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۵ م/ ۵ اسفند سال ۱۴۰۳ ش در بیروت با حضور میلیونی حامیان مقاومت تشییع شد و در روز ۶ اسفند در زادگاهش در دِیر قانونالنهر در شهر صور در جنوب لبنان به خاک سپرده شد.
